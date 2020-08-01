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Минздрав рассказал, кто будет следить за ношением масок

Просмотров:1768 Опубликовано: Сегодня, 14:20
Минздрав рассказал, кто будет следить за ношением масок
Фото : polisia.kz
За объектами, возобновивших деятельность с 5 июля, будут следить 779 мониторинговых групп.

Минздрав перечислил ведомства, которые будут следить за масочным режимом, передает zakon.kz.

Согласно сообщению министерства, "сбором доказательной базы для возбуждения административного производства" будут заниматься органы внутренних дел и местная полицейская служба в составе мониторинговых групп.

Далее из материалы передадут в Территориальные подразделения КККБТУ "для возбуждения административного производства по части 1 статьи 425 КоАП".

В свою очередь, надзор за соблюдением прав, свобод, законных интересов граждан и субъектов предпринимательства при реализации госорганами и организациями карантинных мероприятий будут обеспечивать органы прокуратуры.

В целях мониторинга за деятельностью объектов различных форм собственности, возобновивших деятельность с 5 июля, а также за соблюдением лицами требований карантина, в регионах созданы 779 мониторинговых групп, в состав которых входят представители полицейских служб, акиматов, НПП "Атамекен", органов санэпидслужбы, волонтеров.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 4 )

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Guz (Посетители) Сегодня, 17:53
Маску носить не буду,если "порвут" напишу всем чем дело закончится обещаю.
 
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 tolk (Посетители) Сегодня, 15:42
У гоблинов праздник!
 
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 Jack (Посетители) Сегодня, 15:02
Когда пенсионерам комуслуги компенсировать хотели дали всего лишь один телефон кол-центра (который не отвечал - "ах, все наши 5 операторов без перерыва отвечают на звонки!"). А следить с кого штраф содрать нашлось аж 779 мониторинговых групп. Собственно у меня все..
 
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 sylka.milana (Посетители) Сегодня, 14:37
Получается все те кто не носит маски-поголовно преступники,за которыми зоркий глаз нужен!Лучше следили бы за реальной преступностью,а не за человеком,ненадевшим маску!
 
 

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