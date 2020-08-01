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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Президент Мексики отказался носить маску, пока не победит коррупцию

Просмотров:182 Опубликовано: Сегодня, 15:40
Президент Мексики отказался носить маску, пока не победит коррупцию
© AP Photo / Marco Ugarte
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор пообещал, что начнет носить маску, когда победит коррупцию в стране, следует из его заявлений журналистам.

Ранее он заявил, что не будет надевать маску, поскольку ее польза в защите от вирусов научно не доказана. Лопес Обрадор действительно появляется во время публичных мероприятий и ежедневных пресс-конференций без маски, но при этом старается соблюдать социальную дистанцию. По его словам, он соглашается надевать маску лишь там, где того требуют правила, например, в самолетах.

Ранее газета El Universal сообщила, что депутаты из мексиканской Партии национального действия (Partido Acción Nacional) намерены обратиться в суд, чтобы обязать президента носить маску на фоне пандемии коронавируса.

"Я надену маску, когда больше не будет коррупции. Давайте об этом договоримся", - сказал Лопес Обрадор, обращаясь к журналистам. Пресс-конференция транслировалась в Twitter-аккаунте президента.

В Мексике на 30 июля подтверждены 416 179 случаев коронавируса, от болезни скончались 46 тысяч человек.


Источник: ria.ru
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Комментарии ( 2 )

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Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 17:13
Наш даже не говорит о корупции
 
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Neo_454 (Посетители) Сегодня, 16:42
Зачем побеждать, логичнее возглавить вечеринку.
Мексика, наивные политики.
 
 

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