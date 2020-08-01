В Казахстане создан новый футбольный клуб

У команды задача - дебютировать в премьер-лиге уже в 2023 году.



В Павлодаре создан новый футбольный клуб, передает zakon.kz со ссылкой на Kazfootball.



По неподтвержденным данным, клуб будет носить название "Павлодар".



Штат клуба еще не сформирован, но задачи перед новым клубом стоят немаленькие: дебютировать в 2021 году во Второй лиге, а в 2023-м играть в Премьер-лиге, - говорится в сообщении.



В июне 2020 года де-факто (в Казахстане до октября запрещено объявлять компании банкротами) был расформирован "Иртыш" - пятикратный чемпион Казахстана из Павлодара. Причиной снятия клуба с турнира стали проблемы с финансами.