Вторая казахстанская вакцина против COVID-19 зарегистрирована ВОЗ

Вчера свершилось радостное событие для казахстанской науки. Вторая казахстанская вакцина Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности успешно зарегистрирована на сайте Всемирной организации здравоохранения РК в качестве кандидатной вакцины. Генеральный директор НИИ Кунсулу Закарья рассказала о том, как проводятся исследования и каких результатов нужно ожидать, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«Это была уже более сложная, генномодифицированная, абсолютно безвредная и безопасная, субъединичная вакцина, разработанная на основе поверхностных белков вируса. То есть, из поверхностных белков вируса берут определенные участки и на их основе готовят уже субъединичную вакцину. Это уже современный вариант вакцины. Все быстро не готовится, длительное время рассматриваются документы, пять-семь дней ранее направляли в ВОЗ, они ставят на очередь, проверяют в своих лабораториях. Вчера, 31 июля, вторая казахстанская вакцина Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности успешно зарегистрирована на сайте Всемирной организации здравоохранения РК в качестве кандидатной вакцины», - рассказала генеральный директор НИИ биологической безопасности Кунсулу Закарья.



Необходимо отметить, что первая инактивированная вакцина была зарегистрирована на сайте ВОЗ 15 мая. То есть, цельный вирус полностью неизменен, а просто подавляется химическими веществами – инактивируется. А субъединичная вакцина – это достаточно сложный механизм, поскольку из вируса нужно получить поверхностные белки.



Как пояснила Кунсулу Закарья, если взять вирус, сверху идут шипы, поэтому его называют коронным вирусом. Берутся белки этих шипов от короны, определенные участки белков, потом на их основе готовится вакцина.



«На сегодня это высочайшее достижение Казахстана. На постсоветском пространстве только Россия и мы смогли зарегистрировать на сайте Всемирной организации здравоохранения такую вакцину. То, что наша вакцина зарегистрирована ВОЗ, означает, что она вошла в список кандидатных вакцин и разрешена на проведение доклинических испытаний на животных. Мы сейчас начнем доклинические испытания на животных, в случае хороших результатов перейдем на клинические испытания на людях. После этого направляем документы в Министерство здравоохранения на регистрацию вакцины, потом ее можно использовать для вакцинации», - прокомментировала Кунсулу Закарья.



По ее словам, вчера, получив результаты от Всемирной организации здравоохранения, ученые уже приступили к доклиническим испытаниям второй вакцины. Что касается первой инактивированной вакцины, она прошла доклинические испытания.



«Имеется Национальный центр экспертизы лекарственных средств. Там должны проверить наши результаты доклинических испытаний, сейчас наша вакцина направлена в этот центр, по ней проводятся экспертные работы. После того, как получим решения по экспертизе, если она будет положительной, пакет документов направляется на утверждение Министерству здравоохранения, чтобы перейти на клинические испытания на людях. Если получим хорошую экспертизу, то планируем в сентябре выйти на клинические испытания», - добавила Кунсулу Закарья.



Она также отметила, что в институте радуются такому событию, так как это хорошее достижение Казахстана.



«Наши люди должны поверить в своих ученых. Нам нужна поддержка со стороны населения. В зарубежных странах разработкой вакцины занимаются около 2500 ученых, а у нас всего 56 человек. Вы можете себе представить, что за такой короткий период времени они подготовили вторую вакцину от коронавируса. Они работают на пределе человеческих возможностей. Если кто-то из них вылетит из процесса, заболеют, например, возможно, приостановится весь процесс. Нам нужно помочь, чтобы мы помогли другим. Институт радуется такой высокой победе, что ВОЗ принял вакцину. Это хорошее достижение для Казахстана», - заключила генеральный директор НИИ биологической безопасности Кунсулу Закарья.



Ранее сообщалось, что казахстанская вакцина против коронавируса успешно проходит испытания. На сегодня результаты испытаний показывают, что по всем параметрам, регламентированным ВОЗ, а именно - токсичности, пирогенности, аллергенности, иммуногенности, вакцина соответствует требованиям ВОЗ и государственной фармакопеи Республики Казахстан.



Позже генеральный директор НИИ биологической безопасности Кунсулу Закарья назвала примерные сроки клинических испытаний вакцины против COVID-19. Ориентировочно в начале сентября планируется выйти на клинические испытания (на человеке). Она пояснила, что есть определенные международные требования по тестированию вакцин.