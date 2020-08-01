Казахстанских миротворцев отправили в Ливан

Группа казахстанских военнослужащих направилась в Ливан для выполнения миротворческой миссии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.
Сообщается, что это уже четвертая группа миротворцев, которая направляется в состав миссии "Временные силы ООН в Ливане". Военнослужащие региональных командований и десантно-штурмовых войск сменят казахстанцев, находящихся там с ноября 2019 года.
"Миротворческая деятельность Вооруженных сил Казахстана – это развитие международного военного сотрудничества, бесценный опыт, который получают наши военнослужащие. Участие в миссии не только вносит вклад в укрепление международной безопасности, но и формирует позитивный имидж Казахстана в качестве ответственного члена международного сообщества. Хочу пожелать вам мужества и терпения. Верю, что вы достойно выполните свои обязанности вдали от Родины", – обратился к миротворцам со словами напутствия командующий десантно-штурмовыми войсками генерал-майор Каныш Абубакиров.
Как и прежде, казахстанские военнослужащие будут находиться в составе индийского миротворческого батальона в Республике Ливан в течение полугода.
Миротворцы будут выполнять задачи по патрулированию местности, оказывать помощь гражданскому населению, участвовать в организации наблюдательных постов и в других мероприятиях штаба миссии. Ежедневно казахстанские и индийские миротворцы совместно выполняют не менее 50 задач.
В состав роты, которая направляется в Ливан, традиционно входит 120 человек. Учитывая эпидемиологическую ситуацию, для сохранения здоровья личного состава отправка военнослужащих будет осуществлена в два этапа – в начале и середине августа.
Миротворцам придется нести службу в сложных климатических условиях, поэтому кандидаты прошли строгий отбор, медицинскую комиссию и испытания на морально-психологическую устойчивость. Офицеры и сержанты миротворческой миссии владеют английским языком, а также знают положения основных документов Организации Объединенных Наций, касающихся миротворческой деятельности.
Напомним, что миротворческая миссия Казахстана в Ливане началась в октябре 2018 года после подписания меморандума о совместном развертывании казахстанских и индийских миротворцев в Ливане в рамках мандата ООН.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz