Казахстанских миротворцев отправили в Ливан

Группа казахстанских военнослужащих направилась в Ливан для выполнения миротворческой миссии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.



Сообщается, что это уже четвертая группа миротворцев, которая направляется в состав миссии "Временные силы ООН в Ливане". Военнослужащие региональных командований и десантно-штурмовых войск сменят казахстанцев, находящихся там с ноября 2019 года.



"Миротворческая деятельность Вооруженных сил Казахстана – это развитие международного военного сотрудничества, бесценный опыт, который получают наши военнослужащие. Участие в миссии не только вносит вклад в укрепление международной безопасности, но и формирует позитивный имидж Казахстана в качестве ответственного члена международного сообщества. Хочу пожелать вам мужества и терпения. Верю, что вы достойно выполните свои обязанности вдали от Родины", – обратился к миротворцам со словами напутствия командующий десантно-штурмовыми войсками генерал-майор Каныш Абубакиров.



Как и прежде, казахстанские военнослужащие будут находиться в составе индийского миротворческого батальона в Республике Ливан в течение полугода.



Миротворцы будут выполнять задачи по патрулированию местности, оказывать помощь гражданскому населению, участвовать в организации наблюдательных постов и в других мероприятиях штаба миссии. Ежедневно казахстанские и индийские миротворцы совместно выполняют не менее 50 задач.



В состав роты, которая направляется в Ливан, традиционно входит 120 человек. Учитывая эпидемиологическую ситуацию, для сохранения здоровья личного состава отправка военнослужащих будет осуществлена в два этапа – в начале и середине августа.



Миротворцам придется нести службу в сложных климатических условиях, поэтому кандидаты прошли строгий отбор, медицинскую комиссию и испытания на морально-психологическую устойчивость. Офицеры и сержанты миротворческой миссии владеют английским языком, а также знают положения основных документов Организации Объединенных Наций, касающихся миротворческой деятельности.



Напомним, что миротворческая миссия Казахстана в Ливане началась в октябре 2018 года после подписания меморандума о совместном развертывании казахстанских и индийских миротворцев в Ливане в рамках мандата ООН.