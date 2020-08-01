Трамп намерен заблокировать TikTok в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует запретить в США приложение TikTok, принадлежащее китайской компании.



"Что касается TikTok, мы запретим его в США", - приводит слова Трампа газета Hill.



По словам Трампа, он может использовать чрезвычайные экономические полномочия или подписать указ для официального запрета приложения в США уже в субботу. По данным издания, Трамп также дал понять, что не поддерживает возможность приобретения приложения американской компанией.



Ранее Трамп заявил, что США рассматривают разные меры против приложения TikTok, включая запрет.



Газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что американский IT-гигант Microsoft ведет переговоры с китайской ByteDance о приобретении американской компанией сервиса TikTok.



Ранее госсекретарь США Майк Помпео не исключил, что TikTok может быть запрещен в США вместе с другими китайскими социальными сетями на том основании, что они могут передавать информацию частного характера китайским властям. TikTok заявляет, что никогда не передавал информацию властям КНР и не намерен этого делать.



TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно является лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.