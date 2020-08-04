Как будут учиться студенты колледжей и ВУЗов - глава МОН

Обучение у студентов колледжей и вузов с 1 сентября будет проводиться в комбинированном формате в зависимости от специальности, сообщил на заседании правительства министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, передает zakon.kz.
Что касается колледжей, то по педагогическим, IT, социально-гуманитарным специальностям предлагается дистанционное обучение, а по технологическим, аграрным, медицинским направлениям и специальностям сферы искусства — комбинированное обучение. Мы предоставляем возможность проведения лабораторных работ и производственной практики в штатном режиме, — сообщил Аймагамбетов.
Кроме того, по его словам, в штатном режиме будут работать 102 колледжа в отдаленных сельских местностях и малых городах с контингентом более 9 тыс. студентов. Количество учащихся в одной группе будет составлять не более 15 человек.
Обучение в вузах планируется проводить преимущественно в дистанционном формате по педагогическим, IT, гуманитарным направлениям. По естественным, техническим, аграрным направлениям, медицине лекции и семинары 70 % будут проводиться онлайн, а лабораторные и практические занятия — 30 % в традиционном формате со строгим соблюдением санитарных мер, — объяснил министр.
Он уточнил, что занятия в магистратуре и докторантуре будут проводиться по смешанному принципу.
Каждая организация образования будет самостоятельно принимать решение, а будущие врачи будут проходить обучение в интернатуре или резидентуре в обычном штатном режиме, — заключил глава МОН.
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