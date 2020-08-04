Почти 800 тыс казахстанцев автоматически получили 21 250 тенге за карантин в августе

На 9 утра 4 августа принято 2,4 млн уникальных заявлений на назначение единовременной выплаты на случай потери дохода в связи с введением ограничительных мер, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу Минтруда РК.
Выплата назначена 2 млн 158 тыс человек. Денежные средства перечислены 2 млн 142 тыс казахстанцев.
Заявления на выплату из ГФСС принимаются через несколько каналов. Из 2,4 млн заявлений:
833,8 тыс человек дали согласие на назначение выплаты в проактивном формате; 609,3 тыс человек подали заявление через портал Egov.kz и telegram-боты; 347,4 тыс человек – через портал 42500.enbek.kz; 628,9 тыс человек – через мобильные приложения и интернет-ресурсы банков второго уровня. В разрезе категорий казахстанцев:
833,8 тыс заявлений подано от плательщиков единого совокупного платежа (в проактивном формате); 206,7 тыс заявлений подано работодателями за наемных работников; 1 млн 379 тыс заявлений поступило от других категорий граждан (индивидуальные предприниматели; лица, занимающиеся частной практикой; физические лица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера). При этом в связи с продлением карантина на две недели 799,6 тыс получателям единовременной выплаты из ГФСС назначено дополнительно 0,5 МЗП – 21 250 тенге. В ближайшее время денежные средства будут перечислены на счета казахстанцев.
В ведомстве подчеркнули, что казахстанцам, получившим единовременную выплату из ГФСС в июле, доплата в связи с продлением карантина будет назначена автоматически. Подавать заявки повторно не надо.
Впервые подавшим заявления на назначение 42 500 после продления карантина, выплата будет назначаться в размере 1,5 МЗП или 63 750 тенге (42 500 + 21 250 тенге).
Прием заявлений будет продолжаться до 1 сентября 2020 года.
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