Почти 800 тыс казахстанцев автоматически получили 21 250 тенге за карантин в августе

На 9 утра 4 августа принято 2,4 млн уникальных заявлений на назначение единовременной выплаты на случай потери дохода в связи с введением ограничительных мер, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу Минтруда РК.



Выплата назначена 2 млн 158 тыс человек. Денежные средства перечислены 2 млн 142 тыс казахстанцев.



Заявления на выплату из ГФСС принимаются через несколько каналов. Из 2,4 млн заявлений:



833,8 тыс человек дали согласие на назначение выплаты в проактивном формате;

609,3 тыс человек подали заявление через портал Egov.kz и telegram-боты;

347,4 тыс человек – через портал 42500.enbek.kz;

628,9 тыс человек – через мобильные приложения и интернет-ресурсы банков второго уровня.

В разрезе категорий казахстанцев:



833,8 тыс заявлений подано от плательщиков единого совокупного платежа (в проактивном формате);

206,7 тыс заявлений подано работодателями за наемных работников;

1 млн 379 тыс заявлений поступило от других категорий граждан (индивидуальные предприниматели; лица, занимающиеся частной практикой; физические лица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера).

При этом в связи с продлением карантина на две недели 799,6 тыс получателям единовременной выплаты из ГФСС назначено дополнительно 0,5 МЗП – 21 250 тенге. В ближайшее время денежные средства будут перечислены на счета казахстанцев.



В ведомстве подчеркнули, что казахстанцам, получившим единовременную выплату из ГФСС в июле, доплата в связи с продлением карантина будет назначена автоматически. Подавать заявки повторно не надо.



Впервые подавшим заявления на назначение 42 500 после продления карантина, выплата будет назначаться в размере 1,5 МЗП или 63 750 тенге (42 500 + 21 250 тенге).



Прием заявлений будет продолжаться до 1 сентября 2020 года.