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Почти 800 тыс казахстанцев автоматически получили 21 250 тенге за карантин в августе

Просмотров:45 Опубликовано: Сегодня, 10:47
Почти 800 тыс казахстанцев автоматически получили 21 250 тенге за карантин в августе
Фото: ИА «NewTimes.kz»
На 9 утра 4 августа принято 2,4 млн уникальных заявлений на назначение единовременной выплаты на случай потери дохода в связи с введением ограничительных мер, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу Минтруда РК.

Выплата назначена 2 млн 158 тыс человек. Денежные средства перечислены 2 млн 142 тыс казахстанцев.

Заявления на выплату из ГФСС принимаются через несколько каналов. Из 2,4 млн заявлений:

833,8 тыс человек дали согласие на назначение выплаты в проактивном формате;
609,3 тыс человек подали заявление через портал Egov.kz и telegram-боты;
347,4 тыс человек – через портал 42500.enbek.kz;
628,9 тыс человек – через мобильные приложения и интернет-ресурсы банков второго уровня.
В разрезе категорий казахстанцев:

833,8 тыс заявлений подано от плательщиков единого совокупного платежа (в проактивном формате);
206,7 тыс заявлений подано работодателями за наемных работников;
1 млн 379 тыс заявлений поступило от других категорий граждан (индивидуальные предприниматели; лица, занимающиеся частной практикой; физические лица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера).
При этом в связи с продлением карантина на две недели 799,6 тыс получателям единовременной выплаты из ГФСС назначено дополнительно 0,5 МЗП – 21 250 тенге. В ближайшее время денежные средства будут перечислены на счета казахстанцев.

В ведомстве подчеркнули, что казахстанцам, получившим единовременную выплату из ГФСС в июле, доплата в связи с продлением карантина будет назначена автоматически. Подавать заявки повторно не надо.

Впервые подавшим заявления на назначение 42 500 после продления карантина, выплата будет назначаться в размере 1,5 МЗП или 63 750 тенге (42 500 + 21 250 тенге).

Прием заявлений будет продолжаться до 1 сентября 2020 года.


Источник: newtimes.kz
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