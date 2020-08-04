Надо быть готовыми ко второй волне коронавируса в Казахстане – Мамин

На заседании правительства РК рассмотрели санитарно-эпидемиологическую ситуацию с заболеваемостью коронавирусом. Правительство уверено, что обстановка стабилизируется, но надо быть готовыми ко второй волне, передает Liter.kz.



Как сообщил премьер-министр Аскар Мамин, санитарная и эпидемиологическая ситуация в стране меняется в положительную сторону. Ежесуточный прирост подтвержденных случаев коронавирусной инфекции не превышает 1,2%. На сегодняшний день выздоровевших 69,4% от общего количества всех заразившихся, оставшиеся получают необходимое лечение. Снизилась загруженность стационаров до 36%.



«По данным министерства здравоохранения, по итогам недели, уровень репродукции вируса ниже единицы наблюдается в следующих областях: Атырауской, Актюбинской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Туркестанской, Павлодарской областях и городах Нур-Султан, Шымкент, Алматы. В то же время показатель уровня репродукции вируса более единицы зафиксирован в Костанайской и Акмолинской областях. В этих регионах ситуация сложная, поэтому акимам этих регионов необходимо усилить противоэпидемические мероприятия», — поручил глава правительства.



Также, по его словам, следует продолжать интенсивную работу по лечению заболевших граждан и снижению распространения вируса, в том числе разъяснительную кампанию о необходимости соблюдения санитарных норм, масочного режима.



«На сегодняшний день мировая статистика показывает новый рост числа заболевших в 126 странах, поэтому надо быть готовыми к возможной новой волне пандемии. Для ее предотвращения необходимо соблюдать все установленные требования и реализовать комплекс запланированных мер», — подчеркнул он.



Со своей стороны, глава Минздрава Алексей Цой рассказал, что на 3 августа в Казахстане зарегистрированы 93 тысячи 820 больных коронавирусной инфекцией. Из них получают лечение 27 тысяч 597, выписали — 65 тысяч 132 или 69,4%, умерли — 1091. Итого за сутки 33 погибших.



«В целом по республике отмечается снижение зарегистрированных случаев в сравнении с прошлой неделей на 18%. За четыре недели карантина достигнуто следующее – наблюдается снижение занятости коек на 56%, из них реанимационных – на 36%. Возросло число выздоровевших до 63%. Снизилось число вызовов скорой помощи, в том числе по вопросам коронавируса на 40%. Показатель продуктивности инфекции снизился на 24%, то есть с 1,2 до 0,89. Таким образом, достигнуто снижение основных показателей нагрузки на систему здравоохранения», — указал министр.



Наблюдается улучшение по динамике репродуктивности инфекции, то есть количества людей, которых инфицирует один больной – данный показатель рассчитывается на основе регистрации подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.



Показатель более 1 говорит о тенденции роста инфицированных пациентов. Уровень репродукции вируса ниже 1 является свидетельством снижения количества инфицированных людей от одного зараженного человека.



«До введения строгих ограничительных мер показатель репродукции оставляло 1,2, через две недели после введения карантина мы наблюдаем устойчивую тенденцию показателя репродукции. Отложенная положительная динамика обусловлена инкубационным периодом инфекции 14 дней. 23 июля отмечается стойкая тенденция к снижению показателей репродукции инфекции. На 4 августа данный показатель снизился до уровня 0,89, что еще раз подтверждает эффективность введенного карантина и принимаемых повсеместных мер по стабилизации ситуации», — добавил он.



В заключение Цой отметил и пользу от постоянного ношения масок на улице. Напомним, в Казахстане действует приказ Минздрава об обязательном ношении медицинской маски в закрытых помещениях и на улице. Как сообщил глава ведомства, мультипликативный эффект ношения масок через один месяц снижает эффект репродукции вируса вчетверо. Если человек в маске заражает на 30% меньше, то это мультипликативно отражается на количестве зараженных людей, уменьшая это число с 300 до 85. В связи с этим он призвал казахстанцев сделать ношение масок «полезной привычкой в обществе».