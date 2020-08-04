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Республиканское родительское собрание пройдёт в онлайн-режиме в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:15
Республиканское родительское собрание пройдёт в онлайн-режиме в Казахстане
Фото: slovoidilo.ua
Собрание планируют провести до 20 августа.

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин дал поручения Министерству образования по подготовке к новому учебному году в условиях карантина. Для этого до 20 августа будет организовано республиканское родительское собрание в онлайн режиме с подробным информированием о предстоящем учебном процессе,передает корреспондент BaigeNews.kz.

"До начала учебного года осталось меньше месяца. Подготовку надо значительно активизировать. Важно доработать всю методологию обучения, провести большую разъяснительную работу среди детей, родителей и педагогов. Для этого до 20 августа необходимо организовать республиканское родительское собрание в онлайн режиме с подробным информированием о предстоящем учебном процессе. Правительство обеспечит передачу порядка 500 тысяч компьютеров для пользования детям из наиболее нуждающихся семей. Акиматам дополнительно проработать вопрос обеспечения компьютерной техникой на местном уровне", - озвучил премьер-министр в ходе заседания правительства во вторник.

Премьер-министр поручил министерству совместно с акиматами до 25 августа обеспечить полную готовность учащихся и педагогов к дистанционному началу учебного года. Подготовить в полном объеме нужный контент на интернет-платформах и телевидении. До 25 августа завершить выдачу учебников.

Кроме того, глава правительства отметил, что все бумажные версии учебников обязательно должны сопровождаться электронными форматами, размещенными в открытом доступе.

"Министерству цифрового развития совместно с акиматами и операторами связи обеспечить доступность и устойчивость работы образовательных ресурсов, качество и скорость интернета в населенных пунктах.
Акиматам и Министерству здравоохранения принять все необходимые меры по соблюдению в учебных заведениях строгих санитарно-эпидемических норм, особенно в тех школах, которые продолжат обучение в традиционном очном формате и имеют "дежурные" младшие классы. В целом отмечу, что к началу учебного года надо всем необходимо подойти с большой ответственностью", - озвучил Мамин.

Ранее, министр образования и науки Асхат Аймагамбетов рассказал, как в Казахстане будет проходить новый учебный год.


Источник: baigenews.kz
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