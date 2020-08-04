Нарушитель карантина в Казахстане откусил полицейскому часть уха

Как сообщил сегодня на брифинге начальник УСБ Костанайской области Жанибек Камзенов, участились случаи оказания сопротивления сотрудникам полиции.



3 августа в поселке Аулиеколь при задержании 33-летнего водителя автомашины «Ваз 2110» и его пассажира, нарушавших режим карантина, последние оказали активное сопротивление, а пассажир нанес телесные повреждения участковому инспектору полиции и откусил фрагмент уха.



В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 380 ч 1 УК РК «Применение насилия в отношении представителя власти».



По словам начальника УСБ ДП Костанайской области с начала года зарегистрировано уже 9 фактов сопротивления сотрудникам полиции. Также зарегистрировано 45 фактов оскорбления представителя власти.



В то же время он напомнил, что за данное деяние предусмотрена уголовная ответственность и в случае несогласия с действиями полиции граждане могут обращаться на телефон доверия 54-42-47 или по телефону 102.