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Нарушитель карантина в Казахстане откусил полицейскому часть уха

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:27
Нарушитель карантина в Казахстане откусил полицейскому часть уха
Фото из Сети интернет
Как сообщил сегодня на брифинге начальник УСБ Костанайской области Жанибек Камзенов, участились случаи оказания сопротивления сотрудникам полиции.

3 августа в поселке Аулиеколь при задержании 33-летнего водителя автомашины «Ваз 2110» и его пассажира, нарушавших режим карантина, последние оказали активное сопротивление, а пассажир нанес телесные повреждения участковому инспектору полиции и откусил фрагмент уха.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 380 ч 1 УК РК «Применение насилия в отношении представителя власти».

По словам начальника УСБ ДП Костанайской области с начала года зарегистрировано уже 9 фактов сопротивления сотрудникам полиции. Также зарегистрировано 45 фактов оскорбления представителя власти.

В то же время он напомнил, что за данное деяние предусмотрена уголовная ответственность и в случае несогласия с действиями полиции граждане могут обращаться на телефон доверия 54-42-47 или по телефону 102.


Источник: alau.kz
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