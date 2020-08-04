Казахстанскую вакцину начнут испытывать на людях в сентябре

Доктор ветеринарных наук и разработчик казахстанской вакцины от коронавируса Леспек Кутумбетов рассказал, что испытания на людях начнутся в сентябре, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности Комитета науки МОН Казахстана начал разработку первой вакцины в конце марта.



"В мае отдали на регистрацию в ВОЗ. Заказ государства - научно-техническая программа, мы предложили государству разработать пять вакцин", - рассказал заведующий лабораторией, доктор ветеринарных наук Леспек Кутумбетов.



Он рассказал, что разрабатываемые вакцины делятся на несколько видов: инактивированная вакцина, субъединичная вакцина, две векторные вакцины, живая вакцина.



"Ни одно предприятие в мире не изготавливает столько вакцин в одном месте. В нашем институте собрались очень хорошие специалисты. Наиболее успешная - инактивированная вакцина. Такую же вакцину готовят в Китае, они начали работу на несколько месяцев раньше, идут с опережением по графику. Ее готовят и в России", - рассказал ученый.



По словам Леспека Кутумбетова, сейчас готова только инактивированная вакцина, работа над остальными продолжается.



Он объяснил, как создавался первый тип вакцины.



"Берется вирус, он выращивается в культуре клеток вне организма в определенных условиях, в сосудах. Потом этот вирус убивается, добавляется адъювант и подается как вакцина. После инактивации проводится очистка вирусов от посторонних белков, которые могут отрицательно повлиять на организм", - пояснил Кутумбетов.



Ученый рассказал, что инактивированная вакцина проходит доклинические испытания. По его словам, лабораторные испытания на мышах, на хомяках и хорьках прошли успешно. Сейчас исследования проводятся на обезьянах. Параллельно вакцина проверяется в центре экспертизы в Алматы.



"Она жидкая, бесцветная, с небольшим белым осадком, который является иммуностимулятором в составе вакцины. Вакцина абсолютно безвредная, вводится внутримышечно в области плеча в объеме 0,5 миллилитра. Вводится шприцем, это безболезненно. Люди бывают разные, возможно, у кого-то появится припухлость, покраснение", - рассказал разработчик вакцины.



Леспек Кутумбетов добавил, что в течение двух недель после вакцинации вырабатывается иммунитет, начинается выработка клеточных и гуморальных факторов иммунитета. В течение двух-трех недель в организме должен выработаться полный иммунитет, невосприимчивость к болезни.



"Испытуемые должны будут пройти полное клиническое обследование. Состояние здоровья будет фиксироваться и описываться. Они, естественно, проверяются на коронавирус. Человек должен быть с отрицательным результатом теста. Не болевший и не зараженный", - отметил ученый.



Кутумбетов заявил, что испытал вакцину на себе и не выявил негативных факторов.



"Я не могу расшифровать все результаты, но обезьяны не ощущали дискомфорта, не возмущались, не кричали. Кровь у них нормальная. На обезьянах прошло хорошо. Такие же результаты, какие я получил на себе после укола", - добавил он.



По словам разработчика, планируется, что в сентябре вакцину начнут проверять на людях.



"Первая фаза затронет 40-44 добровольца. Позже будет вторая фаза, которая охватит большее количество людей в возрасте от 20 до 50 лет. После этого, я думаю, Министерство здравоохранения даст добро для массового применения", - сказал ученый.



Кроме того, он сообщил, что к концу года ожидается производство вакцины для массового применения, однако о точных сроках говорить рано.



"Наша вторая вакцина, которую зарегистрировала ВОЗ, - это субъединичная. Отрабатываются последние штрихи. Ее начали испытывать на лабораторных животных. Дальше пойдут две векторные вакцины, последняя будет живая. Мы стараемся во всю силу, чтобы ускорить процесс. Без отдыха и выходных мы на работе", - заключил Леспек Кутумбетов.



Ранее в Министерстве образования и науки рассказали, как проходит испытания казахстанская вакцина против коронавирусной инфекции.



По данным МОН, за последние 10 лет институтом были созданы технологии изготовления семи новых вакцин по особо опасным инфекциям, в том числе против птичьего и свиного гриппа, нодулярного дерматита, бруцеллеза. Последняя по безопасности и иммунобиологическим свойствам значительно превосходит имеющиеся вакцины против этой болезни. В 2020 году учеными НИИПББ также была разработана вакцина против оспы верблюдов.