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Казахстанскую вакцину начнут испытывать на людях в сентябре

Просмотров:701 Опубликовано: Сегодня, 14:30
Казахстанскую вакцину начнут испытывать на людях в сентябре
Фото pixabay.com
Доктор ветеринарных наук и разработчик казахстанской вакцины от коронавируса Леспек Кутумбетов рассказал, что испытания на людях начнутся в сентябре, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности Комитета науки МОН Казахстана начал разработку первой вакцины в конце марта.

"В мае отдали на регистрацию в ВОЗ. Заказ государства - научно-техническая программа, мы предложили государству разработать пять вакцин", - рассказал заведующий лабораторией, доктор ветеринарных наук Леспек Кутумбетов.

Он рассказал, что разрабатываемые вакцины делятся на несколько видов: инактивированная вакцина, субъединичная вакцина, две векторные вакцины, живая вакцина.

"Ни одно предприятие в мире не изготавливает столько вакцин в одном месте. В нашем институте собрались очень хорошие специалисты. Наиболее успешная - инактивированная вакцина. Такую же вакцину готовят в Китае, они начали работу на несколько месяцев раньше, идут с опережением по графику. Ее готовят и в России", - рассказал ученый.

По словам Леспека Кутумбетова, сейчас готова только инактивированная вакцина, работа над остальными продолжается.

Он объяснил, как создавался первый тип вакцины.

"Берется вирус, он выращивается в культуре клеток вне организма в определенных условиях, в сосудах. Потом этот вирус убивается, добавляется адъювант и подается как вакцина. После инактивации проводится очистка вирусов от посторонних белков, которые могут отрицательно повлиять на организм", - пояснил Кутумбетов.

Ученый рассказал, что инактивированная вакцина проходит доклинические испытания. По его словам, лабораторные испытания на мышах, на хомяках и хорьках прошли успешно. Сейчас исследования проводятся на обезьянах. Параллельно вакцина проверяется в центре экспертизы в Алматы.

"Она жидкая, бесцветная, с небольшим белым осадком, который является иммуностимулятором в составе вакцины. Вакцина абсолютно безвредная, вводится внутримышечно в области плеча в объеме 0,5 миллилитра. Вводится шприцем, это безболезненно. Люди бывают разные, возможно, у кого-то появится припухлость, покраснение", - рассказал разработчик вакцины.

Леспек Кутумбетов добавил, что в течение двух недель после вакцинации вырабатывается иммунитет, начинается выработка клеточных и гуморальных факторов иммунитета. В течение двух-трех недель в организме должен выработаться полный иммунитет, невосприимчивость к болезни.

"Испытуемые должны будут пройти полное клиническое обследование. Состояние здоровья будет фиксироваться и описываться. Они, естественно, проверяются на коронавирус. Человек должен быть с отрицательным результатом теста. Не болевший и не зараженный", - отметил ученый.

Кутумбетов заявил, что испытал вакцину на себе и не выявил негативных факторов.

"Я не могу расшифровать все результаты, но обезьяны не ощущали дискомфорта, не возмущались, не кричали. Кровь у них нормальная. На обезьянах прошло хорошо. Такие же результаты, какие я получил на себе после укола", - добавил он.

По словам разработчика, планируется, что в сентябре вакцину начнут проверять на людях.

"Первая фаза затронет 40-44 добровольца. Позже будет вторая фаза, которая охватит большее количество людей в возрасте от 20 до 50 лет. После этого, я думаю, Министерство здравоохранения даст добро для массового применения", - сказал ученый.

Кроме того, он сообщил, что к концу года ожидается производство вакцины для массового применения, однако о точных сроках говорить рано.

"Наша вторая вакцина, которую зарегистрировала ВОЗ, - это субъединичная. Отрабатываются последние штрихи. Ее начали испытывать на лабораторных животных. Дальше пойдут две векторные вакцины, последняя будет живая. Мы стараемся во всю силу, чтобы ускорить процесс. Без отдыха и выходных мы на работе", - заключил Леспек Кутумбетов.

Ранее в Министерстве образования и науки рассказали, как проходит испытания казахстанская вакцина против коронавирусной инфекции.

По данным МОН, за последние 10 лет институтом были созданы технологии изготовления семи новых вакцин по особо опасным инфекциям, в том числе против птичьего и свиного гриппа, нодулярного дерматита, бруцеллеза. Последняя по безопасности и иммунобиологическим свойствам значительно превосходит имеющиеся вакцины против этой болезни. В 2020 году учеными НИИПББ также была разработана вакцина против оспы верблюдов.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 5 )

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  • mer
 PoZitron (Посетители) Сегодня, 17:59
mer, фигасе, хотят подопытных кроликов за бесплатно и принудительно поиметь?
Надо писать на портал министерства, это нарушение прав, пусть яйца прижмут экспериментаторам.
 
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  • leo529
  • PoZitron
  • Aleksa-N
 mer (Посетители) Сегодня, 16:33
Уже в приёмном покое, в 1 мкр, прививку от короновируса чуть ли насильно предлагают сделать, если отказываешься, не оказывают в оказании помощи. Не понимаю, если вакцину только в сентябре начнут испытывать, почему в наших медучереждениях она уже есть, и её уже заставляют делать?
 
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Сергей Владимиров (Посетители) Сегодня, 16:08
Казахстанскую вакцину начнут испытывать на людях в сентябре...Вот как раз то и не надо на людях испытывать...пускай испытывают на себе и чиновниках которые развалили медицину и разворовали бюджет... beer2
 
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  • leo529
  • Сергей Владимиров
  • PoZitron
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 14:56
Доктор ветеринарных наук и разработчик казахстанской вакцины от коронавируса Леспек Кутумбетов рассказал, что испытания на людях начнутся в сентябре

Этот ветеринар хочет испытывать на людях? omg О какой вакцине может идти речь,раз там у них заместитель министра зравоохранения, вице-министр Олжас Абишев, разворовал бюджет?
 
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  • Kz001
  • Neo_454
  • Сергей Владимиров
 Dikaj (Посетители) Сегодня, 14:42
Как можно верить вашим вакцинам Если вы не способны организовать медицину в критической ситуации ? Всю вину за повторную вспышку приписали народу . И здесь так же будет, люди будут гибнуть от вашей вакцины, а вы как всегда найдёте отговорки что сами виноваты . Не доверяю я не государству не его вакцине . Печально ...
 
 

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