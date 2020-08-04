Нур-Султан полностью оцифруют и превратят в 3D модель

Оцифровка позволит в реальном режиме видеть город как сверху, так и снизу – со всеми зданиями, инженерными сетями и земельными участками



НУР-СУЛТАН, 4 авг — Sputnik. В Нур-Султане более чем на 40% оцифрованы инженерные сети, здания и земельные участки. Ведутся работы созданию 3D-модели города, сообщает пресс-служба акима столицы.



"Создание геоинформационного центра позволяет видеть нагрузки на инженерные сети, прогнозировать и моделировать процессы градостроительства, создавать актуальную базу по свободным земельным участкам, рациональному использованию, изъятию участков, не используемых по назначению", - прокомментировали в акимате.



Работы по созданию геоинформационного центра проводятся совместно с АО "Astana Innovations" и ТОО "KazAeroSpace". Процесс оцифровки столицы находится на контроле президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.



Аким столицы Алтай Кульгинов отметил, что оцифровка позволит в реальном режиме видеть город как сверху, так и снизу – со всеми инженерными сетями.



"На бумажных носителях не всегда совпадают данные с реальной картиной. Когда специалисты приступают к ремонту дорог, строительству канализаций, то повреждают кабели, которых, казалось бы, на бумагах там быть не должно", - пояснил он.

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Оцифровка инженерных сетей дает увидеть нагрузки на сети, что позволит своевременно увеличивать мощность, планировать ремонт, и упростит процесс подключения новых объектов к инженерным сетям. Также цифровизация предоставляет возможность прогнозировать и моделировать процессы градостроительства, данные о потребности обеспечить школами, детсадами, больницами, школами те или иные районы.



Генеральный директор ТОО "KazAeroSpace" Баглан Казиев сказал, что создание геоинформационного центра позволит разрешать спорные вопросы по границам земельных участков между владельцами, выявлять самозахват земель мониторить участки, не используемые по назначению.



Новая система также позволяет моделировать природные и техногенные ситуации и поведение инфраструктуры города: это порывы канализации, аварии, паводкоопасные участки города. Моделирование поможет заранее подготовиться к разного рода ЧС.



Будет доступна инвестиционная карта – предприниматели смогут видеть, что и в каком районе необходимо открыть.

