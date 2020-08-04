Стало известно о самочувствии подопытных, на которых испытывали казахстанскую вакцину от коронавируса

Первыми испытателями казахстанской вакцины оказались ее же разработчики.



Первые испытатели казахстанской вакцины от коронавируса чувствуют себя хорошо, никаких отклонений нет. Об этом сообщает научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности, передает Liter.kz.



«26 июля пять разработчиков вакцины добровольно испытали на себе [инактивированную] вакцину для обеспечения собственной безопасности при работе с живым вирусом. По прошествии трех суток самочувствие хорошее, температуры и аллергии нет. Доклинические испытания будут завершены 20 августа, результаты будут переданы в МЗ РК», — говорится в сообщении института.



31 июля стало известно о том, что вторая казахстанская вакцина против COVID-19 зарегистрирована Всемирной организацией здравоохранения в качестве кандидатной,



После получения разрешения от Минздрава, ожидается начало клинических испытаний инактивированной вакцины на 44 добровольцах, не имеющих антител на COVID-19.



Испытания начнутся в сентябре на базе клиники Алматы. В середине октября планируется выход на II фазу клинических испытаний на 200 добровольцах, отвечающих требованиям ВОЗ.



II фаза клинических испытаний должна быть завершена в декабре 2020 года.



Отмечается, что в случае подтверждения ВОЗ результатов клинических испытаний кандидатной вакцины, Казахстан будет готов осуществлять производство вакцины на базе строящегося завода по производству иммунобиологических препаратов при НИИПББ.



Проектная мощность завода составит до 60 миллионов доз в год, завершение строительства – декабрь 2020 года.



По данным BBC, сейчас в мире клинические испытания проходят 22 вакцины, еще 100 находятся на ранних этапах разработки.



Над созданием вакцины работают исследователи Оксфордского университета. Ученые говорят, что она помогает организму выработать иммунитет к коронавирусу.



Первую вакцинацию человека от коронавируса в Казахстане провели в Международном центре вакцинологии при Казахском национальном аграрном университете.



В России массовая вакцинация от коронавируса начнется в октябре. Клинические испытания вакцины уже завершились.