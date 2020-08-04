Трамп настаивает на возвращении детей в школы, в Германии ученики уже сели за парты

Страны по всему миру думают над тем, как обучать школьников во время пандемии. Одни государства регистрируют рекордный прирост случаев заражения, в других, где эпидемия пошла на спад, опасаются повторных вспышек.
В Соединенных Штатах, наиболее пострадавшей от коронавируса стране, где зарегистрировано 4,7 миллиона случаев инфицирования и множество штатов продолжают фиксировать рост заболеваемости, разработан ряд подходов к обучению.
Ведущий инфекционист США Энтони Фаучи заявил в интервью 3 августа, что он одобряет возвращение учащихся в школы, добавив, что при этом должна учитываться ситуация на местах.
«Позиция по умолчанию должна заключаться в том, чтобы пытаться как можно лучше организовать очное обучение в школах», — сказал Фаучи.
Президент США Дональд Трамп настаивает на том, чтобы школы вновь открылись, что делает его заявление ключевой проблемой в преддверии ноябрьских выборов в стране, где зарегистрировано около 155 тысяч смертей от коронавируса.
Очное обучение в школах считается обязательным условием для возвращения родителей учащихся на работу, хотя есть опасения, что ученики могут заразиться и принести вирус домой.
Новый учебный год начинается на этой неделе в некоторых штатах, включая Джорджию, Луизиану, Миссисипи и Теннесси.
Обучение в школах началось в Германии. Несмотря на рост опасений относительно новых вспышек в Европе, десятки тысяч немецких учеников 3 августа сели за парты. Первыми обучение начали в северной федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания.
В Латинской Америке, переживающей удар пандемии, почти всё обучение переведено в онлайн-формат, уроки транслируются также по телевидению.
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