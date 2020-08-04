В WhatsApp появилась новая функция

В WhatsApp появилась новую функцию, которая позволяет проверять подлинность пересланных сообщений, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Как сообщается в блоге приложения, нововведение коснется посланий, полученных в групповых чатах и переадресованных много раз. Рядом с ними появится значок лупы, нажатие на который позволит отправить в поисковик Google текст сообщения.



Таким образом пользователь сможет найти новости или другие источники информации по данной теме.



Функция фактчекинга уже доступна в последних версиях WhatsApp в США, Великобритании, Испании, Бразилии, Мексике, Италии, Ирландии на устройствах под управлением iOS и Android.