Казахстан ввёл ограничения на границе с Россией из-за птичьего гриппа

В зоне особого риска находятся северо-западные регионы Казахстана. Из-за обнаружения штамма опасного вируса H5N8 Казахстан ввел ограничения на границе с Россией, передает Today.kz со ссылкой на министерство сельского хозяйства.
По данным ведомства, в зоне особого риска – северо-западные регионы Казахстана.
"3-4 августа Челябинское управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору распространило сообщение о выявленном в регионе генетическом материале вируса гриппа птиц. Во всех пробах, отобранных у трупов птиц, был обнаружен вирус гриппа подтипа H5N8. К гриппу восприимчивы все виды птиц. Это высококонтагиозное, остро протекающее вирусное заболевание, поражающее сельскохозяйственных, синантропных и диких птиц. Грипп птиц способен вызывать массовый охват поголовья. На основании диагноза, поставленного и подтвержденного Увельской межрайонной ветеринарной лабораторией, Челябинской испытательной лабораторией и Федеральным центром охраны здоровья животных во Владимире, в целях сохранения эпизоотического благополучия на территории Республики Казахстан, Комитет ветконтроля и надзора МСХ РК с 4 августа 2020 года ввел временные ограничения на ввоз и транзит из Челябинской области живой птицы, инкубационного яйца, пуха и пера, мяса птицы и всех видов птицеводческой продукции, не прошедших тепловую обработку, кормов и кормовых добавок для птиц (за исключением кормовых добавок химического и микробиологического синтеза), охотничьих трофеев, не прошедших таксидермическую обработку (пернатая дичь), а также бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки птиц", - сообщили в Минсельхозе.
Эпизоотическая ситуация в приграничных областях взята на особый контроль ветеринарными службами регионов.
"Хотя подтип H5N8 считается наименее патогенным для людей, однако, по сведениям ученых, он быстро мутирует и может стать смертельно опасным, особенно, если человек болен другим видом гриппа", - добавили в ведомстве.
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