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Токаев дал поручение после взрыва в Бейруте

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:27
Токаев дал поручение после взрыва в Бейруте
Фото из открытых источников
Министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди рассказал о состоянии дипломатов и казахстанцев, находящихся в Ливане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Вчера в морском порту в городе Бейрут в Ливане произошло несколько мощных взрывов. Нанесен ущерб городской инфраструктуре. Есть жертвы. По получении информации о взрыве наш Президент дал поручение обеспечить безопасность казахстанских граждан, находящихся в Ливане.

В настоящее время на консульском учете состоят 113 граждан Казахстана. Наши дипломаты с ними на связи, пострадавших нет. Офису дипломатической миссии нанесен ущерб, он будет восстанавливаться. Наши сотрудники и члены их семей не пострадали.

В Ливане находится миротворческий контингент ООН, в его составе 120 казахстанских воинов, сейчас происходит процесс их ротации, позавчера 60 казахстанских миротворцев, они добрались на место дислокации в здравии и сохранности", - сказал Мухтар Тлеуберди.

Вечером 4 августа в Бейруте прогремел мощный взрыв, половина зданий ливанской столицы получила повреждения. По данным МИД Казахстана, в результате воздействия взрывной волны был причинен ущерб помещению дипломатической миссии нашей страны в Ливане.

Сообщалось, что сотрудники дипмиссии к этому времени покинули офис после завершения рабочего дня. Но консул оставался на работе и при взрывной волне получил незначительные ранения. Дипломаты на оперативной связи с местными властями, проверяется информация о состоянии граждан Казахстана, находящихся на территории Ливана.


Источник: tengrinews.kz
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