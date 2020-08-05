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Специальные маски для крика раздают в японском парке аттракционов

Просмотров:148 Опубликовано: Сегодня, 12:25
Специальные маски для крика раздают в японском парке аттракционов
Фото из открытых источников
На американских горках в Японии запретили кричать из-за коронавируса.

Тематический парк аттракционов в Японии предлагает своим гостям специальные маски для крика, передает Almaty.tv со ссылкой на ria.ru.

В японских парках аттракционов не разрешается кричать на американских горках, чтобы не провоцировать распространение коронавируса.

Поначалу никто не воспринял правило всерьез, но теперь в парке "Greenland" появилась маска, которая может "покричать" вместо ее владельца.

Посетитель заходит в парк и выбирает одну наклейку на свою маску. Есть несколько мультяшных вариантов. Сотрудники "Greenland" считают, что эта забава, которая поможет людям смириться с тем, что без маски повеселиться в парке аттракционов не получится. Они опубликовали в социальных сетях видео, где человек катается на американских горках в маске со смеющимся ртом.


Источник: almaty.tv
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