Специальные маски для крика раздают в японском парке аттракционов

На американских горках в Японии запретили кричать из-за коронавируса.



Тематический парк аттракционов в Японии предлагает своим гостям специальные маски для крика, передает Almaty.tv со ссылкой на ria.ru.



В японских парках аттракционов не разрешается кричать на американских горках, чтобы не провоцировать распространение коронавируса.



Поначалу никто не воспринял правило всерьез, но теперь в парке "Greenland" появилась маска, которая может "покричать" вместо ее владельца.



Посетитель заходит в парк и выбирает одну наклейку на свою маску. Есть несколько мультяшных вариантов. Сотрудники "Greenland" считают, что эта забава, которая поможет людям смириться с тем, что без маски повеселиться в парке аттракционов не получится. Они опубликовали в социальных сетях видео, где человек катается на американских горках в маске со смеющимся ртом.