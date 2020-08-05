На случай второй волны КВИ «СК-Фармация» запаслась лекарствами на 24 млрд тенге

Премьер-министр Аскар Мамин посетил логистический хаб «СК-Фармация» в столице, где ознакомился с наличием лекарств для лечения COVID-19 и принимаемыми мерами по обеспечению учреждений здравоохранения медицинскими препаратами, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на primeminister.kz.
Министр здравоохранения Алексей Цой и председатель правления «СК-Фармация» Ерхат Искалиев доложили, что для обеспечения больниц и провизорных центров поставляется 91 наименование лекарственных препаратов.
За прошедший месяц по регионам распределены медицинские препараты на 8,7 млрд тенге.
В ускоренном порядке проведен закуп дополнительных лекарств для обеспечения потребностей больниц, расширен перечень лекарств, которые пациенты смогут получать бесплатно на амбулаторном уровне (включены парацетамол, ибупрофен, ривароксабан, дабигатран и апиксабан).
На случай второй волны COVID-19 в компании формируется двухмесячный запас лекарств на сумму 24 млрд тенге, а также прорабатывается вопрос по снабжению частных аптек на период карантина 19 дефицитными препаратами, которые рынок не может покрыть самостоятельно.
«СК-Фармация» будет доставлять указанные лекарственные средства до «последней мили» — до каждой аптеки в городах и сельских населенных пунктах.
Главе правительства доложили о мерах по улучшению логистики компании: увеличено количество плановых рейсов в 1,7 раза, сокращены сроки отгрузки от 2 недель до одной недели, распределение товара с хабов в регионы проводится по принципу Cross-docking, а работа складов переведена в режим 24/7.
Премьер-министр поручил взять на особый контроль отгрузку лекарств в регионы, обеспечить наличие всех необходимых медицинских препаратов для лечения COVID-19 в осенне-зимний период, оперативно реагировать на случай роста потребности в лекарствах, а также обеспечить выполнение поручения по наполнению розничного сектора дефицитными препаратами.
Особое внимание обращено на необходимость принятия системных мер по поддержке отечественных производителей медицинских изделий и лекарственных препаратов.
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