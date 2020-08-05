Более 4,5 тысяч граждан Кыргызстана и Узбекистана прошли через транзитный коридор Казахстана

Граждане Кыргызстана и Узбекистана скопились на российско-казахстанской границе на территории Самарской области.



Казахстан предоставил транзитный коридор для граждан Кыргызстана и Узбекистана, которые скопились на российско-казахстанской границе, сообщили в Министерстве иностранных дел РК.



"Данный вопрос положительно решён. Из России 4 и 5 августа выехало через территорию РК на более чем 40 автобусах 2435 граждан Кыргызстана, разрешён транзит граждан Узбекистана в количестве 2,2 тысяч человек железнодорожным транспортом, предоставленным узбекской стороной", – говорится в сообщении ведомства.



Тысячи граждан Кыргызстана и Узбекистана застряли на российско-казахстанской границе на территории Самарской области. В результате скопления произошло столкновение мигрантов с правоохранителями.