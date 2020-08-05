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Более 4,5 тысяч граждан Кыргызстана и Узбекистана прошли через транзитный коридор Казахстана

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:31
Более 4,5 тысяч граждан Кыргызстана и Узбекистана прошли через транзитный коридор Казахстана
Фото из Сети интернет
Граждане Кыргызстана и Узбекистана скопились на российско-казахстанской границе на территории Самарской области.

Казахстан предоставил транзитный коридор для граждан Кыргызстана и Узбекистана, которые скопились на российско-казахстанской границе, сообщили в Министерстве иностранных дел РК.

"Данный вопрос положительно решён. Из России 4 и 5 августа выехало через территорию РК на более чем 40 автобусах 2435 граждан Кыргызстана, разрешён транзит граждан Узбекистана в количестве 2,2 тысяч человек железнодорожным транспортом, предоставленным узбекской стороной", – говорится в сообщении ведомства.

Тысячи граждан Кыргызстана и Узбекистана застряли на российско-казахстанской границе на территории Самарской области. В результате скопления произошло столкновение мигрантов с правоохранителями.


Источник: informburo.kz
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