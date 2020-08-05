Резко возросло число заражённых COVID-19 на курортах Турции

Всего за весь период пандемии в Турции выявлено более 234 тысяч случаев заражения коронавирусом.



Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что на турецких курортах резко выросло число случаев заражения коронавирусом. Об этом он написал в твиттере, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.



Впервые за последнее время мы видим серьезный рост числа зараженных, - написал он.

По словам чиновника, Турция должна приложить все возможные усилия, чтобы не допустить опасных последствий.



Россия с 1 августа возобновила авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. С этой даты начались полеты в такие турецкие города, как Анкара и Стамбул, а начиная с 10 августа возобновятся рейсы в курортные Анталью, Бодрум и Даламан.



За весь период пандемии в Турции выявлено более 234 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 5,7 тысячи человек скончались, выздоровели более 218 тысяч.

