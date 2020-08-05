Резко возросло число заражённых COVID-19 на курортах Турции

Всего за весь период пандемии в Турции выявлено более 234 тысяч случаев заражения коронавирусом.
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что на турецких курортах резко выросло число случаев заражения коронавирусом. Об этом он написал в твиттере, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.
Впервые за последнее время мы видим серьезный рост числа зараженных, - написал он. По словам чиновника, Турция должна приложить все возможные усилия, чтобы не допустить опасных последствий.
Россия с 1 августа возобновила авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. С этой даты начались полеты в такие турецкие города, как Анкара и Стамбул, а начиная с 10 августа возобновятся рейсы в курортные Анталью, Бодрум и Даламан.
За весь период пандемии в Турции выявлено более 234 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 5,7 тысячи человек скончались, выздоровели более 218 тысяч.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.