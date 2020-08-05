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Nur Otan создал контакт-центр по вопросам семейно-бытового насилия

Просмотров:114 Опубликовано: Сегодня, 15:48
Nur Otan создал контакт-центр по вопросам семейно-бытового насилия
Иллюстративное фото
Обратиться за помощью могут и взрослые, и дети.

Партия Nur Otan запустит контакт-центр "111" по вопросам семейно-бытового насилия, передает Today.kz.

"Уже с сентября дети и взрослые смогут обращаться в "Экстренную службу 111" по всем случаям нарушения прав детей и семейно-бытового насилия. Служба будет работать круглосуточно, а все обращения будут строго конфиденциальны. Call-центр создан по инициативе Республиканского общественного совета по вопросам семьи женщин и защите прав детей при Nur Otan", - сообщили в пресс-службе партии.

По информации председателя Совета Динары Закиевой, в год в РК совершается свыше 2000 преступлений в отношении детей, из них почти 700 против половой неприкосновенности. 60% случаев насилия в отношении детей происходит в семье.

"Экстренная служба открывается для того, чтобы дети и взрослые знали, куда можно обращаться, если им самим нужна помощь или стало известно о случаях семейно-бытового насилия, о нарушении прав детей, о том, что ребенок остался один на улице, в доме, машине или его жизни, здоровью угрожает опасность, совершается насилие и жестокое обращение, или если они видят объект, представляющий опасность для детей, например открытый люк, линию высоковольтных передач, водоисточник", - сообщила Динара Закиева.

По словам председателя Совета, работа над внедрением системных решений по предотвращению насилия шла несколько месяцев. Организованы особые оперативные группы для помощи семьям в трудной жизненной ситуации. На данный момент открыто 2 182 групп (в рамках существующих функциональных обязанностей местных исполнительных органов). Кроме того, Совет работает в группе Мажилиса по внесению изменений в законодательство по защите детства и семейно-бытовому насилию.

"Мы внесли предложения, начиная от ужесточения наказания по побоям, истязаниям, насилию до вопросов получения жилья детьми-сиротами. Сейчас важно, чтобы государственные органы поддержали и согласовали предложения. Также в соответствии с протокольным поручением партии Министерство образования совместно с другими госорганами должно разработать единый подход в школах для выявления насилия", - сказала Закиева.


Источник: today.kz
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