В Казахстане появился новый праздник

На сайте премьер-министра опубликовано постановление Правительства РК от 4 августа 2020 года №495 О внесении дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2017 года № 689 "Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан", передает zakon.kz.
Приводим текст постановления.
В соответствии со статьей 4 Закона Республики Казахстан от 13 декабря 2001 года "О праздниках в Республике Казахстан" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2017 года № 689 "Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2017 г., № 53, ст. 343) следующее дополнение:
перечень праздничных дат в Республике Казахстан, утвержденный указанным постановлением:
дополнить пунктом 22-1 следующего содержания:
"22-1. День Абая – 10 августа".
2. Настоящее постановление вводится в действие после дня его первого официального опубликования.
Абай Кунанбаев родился 10 августа 1845 года в Восточном Казахстане. В этом году исполняется 175 лет со дня его рождения.
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