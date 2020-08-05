Может случиться драматическое продолжение - эксперт о взрыве в Бейруте и угрозе для Казахстана

Политолог, член Национального совета общественного доверия при Президенте Казахстана Ерлан Саиров дал оценку событиям в Ливане, а также спрогнозировал, как это может сказаться на нашей стране, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Ерлан Саиров говорит, что мы живем в эпоху, когда любое событие, даже самое неожиданное, может привести к значительным последствиям во всем мире. Позже может выясниться, что это было спланировано. Взрыв в Бейруте как раз из этого разряда.



"Сейчас на самом деле непонятно, что там произошло. Кто-то говорит, что селитра взорвалась, кто-то говорит, что это был теракт. Но именно в такой ситуации, когда нет информации, создается напряжение. Я могу сказать, что может случиться драматическое продолжение этого случая. Ливан - это страна, к которой стекаются интересы многих мировых держав. Да и само государство разделено: палестинцы, Хезболла, различные спецслужбы мира, Израиль, США, РФ, Франция - это страны, которые тесно связаны с внутренними группировками, эти силы раздирают маленькую страну на мелкие кусочки", - рассказал он.



По мнению политолога, скоро в этом регионе может разразиться война.



"Это геополитическая игра, которая на сегодня направлена на внутриполитические процессы, но может вылиться наружу. Вообще, мы находимся на пороге очередной эскалации насилия на Ближнем Востоке. Иран может использовать ситуацию в своих целях против Израиля. США могут использовать эту ситуацию. Это может быть направлено против Сирии, Ирана, Палестины и Израиля. Там же еще свои права хочет установить Турция. В этом году истекает срок запрета для нее иметь военный флот, а также вести различную разведку нефти и других залежей. Турция на сегодня хочет восстановить свои региональные права", - сообщил специалист.



Он также добавил, что ухудшение ситуации на Ближнем Востоке скажется на всем мире, в том числе и на Центральной Азии. Поэтому Казахстан должен быть готов. В первую очередь, говорит эксперт, казахстанцам из тех регионов стоит вернуться домой или быть осторожными, потому что ситуация нестабильная.



"Что касается самого Казахстана, то наша страна - часть мировой экономики. Например, в Сирии есть войска России, а Казахстан является союзником России по ОДКБ. Я думаю, что сейчас нам нужно вести консультации с ЕС, с Россией для деэскалации конфликтогенности политики в мире. Эскалация будет негативно влиять на Казахстан как с экономической, так и с политической стороны. Казахстану нужно вырабатывать свою позицию и быть готовым к угрозам за рубежом и внутри страны", - сообщил он.



Он также добавил, что властям Казахстана следует провести социальную трансформацию и политическую реформацию.



"Надо изучать, анализировать, делать выводы, нивелировать негативные моменты для наших условий. Централизованное государство - это то позитивное, что у нас имеется. Этот аспект надо беречь и развивать. Да, у нашего государства множество изъянов, недостатков, но это наше государство. Демократия нам нужна, это универсальная модель общественного обустройства. Но движение к демократии не должно девальвировать государственные ценности. Должны быть (государственные) ценности, которые выше политических взглядов и общественных предпочтений.



Главной ахиллесовой пятой нашей страны является бедность населения. Благосостояние населения является самым важным элементом сохранения государственности. Бедные в государственных институтах не нуждаются. Источником любого нигилизма является неравноправие. Соответственно, надо повышать индекс развития человека в нашей стране", - заключил он.



Напомним, в Бейруте, столице Ливана, произошел мощный взрыв, который унес жизни по меньшей мере сотни человек, есть тысячи пострадавших. От взрывной волны окна домов и машин разбились далеко от эпицентра.



Президент Казахстана дал поручение обеспечить безопасность казахстанских граждан, находящихся в Ливане. В настоящее время на консульском учете состоят 113 граждан Казахстана.