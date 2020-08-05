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Казахстанским педагогам повысят зарплату на 25 процентов

Просмотров:162 Опубликовано: Сегодня, 18:04
Казахстанским педагогам повысят зарплату на 25 процентов
Фото akorda.kz
Увеличить заработную плату планируется с января 2021 года

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра образования и науки РК Асхата Аймагамбетова, передает пресс-служба Акорды.

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет министра образования и науки о ходе подготовки к новому учебному году и об исполнении ранее данных поручений.

Президент указал на исключительную важность обеспечения организованного начала учебного года, особо отметив необходимость оказания поддержки детям из уязвимых категорий при обучении в дистанционном режиме.

Глава государства поручил Асхату Аймагамбетову продолжить работу по повышению статуса педагогов, ограждению их от исполнения несвойственных функций и обеспечению запланированного увеличения заработной платы на 25% с января 2021 года.

Касым-Жомарт Токаев также поставил задачи по дальнейшему расширению академической самостоятельности вузов, повышению качества высшего образования и развитию вузовской науки.


Источник: akorda.kz
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Комментарии ( 1 )

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Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 18:57
За то что подкидывал бюллетени на выборах? Об это все знают, а после выборов получили премии. *************
 
 

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