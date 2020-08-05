Казахстанским педагогам повысят зарплату на 25 процентов

Увеличить заработную плату планируется с января 2021 года



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра образования и науки РК Асхата Аймагамбетова, передает пресс-служба Акорды.



Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет министра образования и науки о ходе подготовки к новому учебному году и об исполнении ранее данных поручений.



Президент указал на исключительную важность обеспечения организованного начала учебного года, особо отметив необходимость оказания поддержки детям из уязвимых категорий при обучении в дистанционном режиме.



Глава государства поручил Асхату Аймагамбетову продолжить работу по повышению статуса педагогов, ограждению их от исполнения несвойственных функций и обеспечению запланированного увеличения заработной платы на 25% с января 2021 года.



Касым-Жомарт Токаев также поставил задачи по дальнейшему расширению академической самостоятельности вузов, повышению качества высшего образования и развитию вузовской науки.