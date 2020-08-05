Штрафы за отсутствие масок в РК оказались больше, чем в России и ряде стран

Штрафы за отсутствие масок в Казахстане оказались в три раза больше, чем в России, передает корреспондент агентства.



«Российская Федерация (Москва) – 28 604,12 тенге, Республика Узбекистан – 9187,6 тенге, Украина – от 2564,3 до 3846,45 тенге, Республика Таджикистан – от 4720,96 до 11 802,39 тенге, Азербайджанская Республика – 24 708,52 тенге», - говорится в представленной в среду таблице санкций в странах СНГ за нарушение масочного режима в период карантина, которая указана в концепции проекта закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях».



Ранее сообщалось, что в Казахстане хотят законодательно снизить размеры штрафов с 83 340 до 1778 тенге за отсутствие масок. В министерстве юстиции пришли к выводу, что действующий размер штрафов является «непосильным для граждан», в итоге предложено указанное нарушение в статье 425 (нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов) КоАП РК оговорить отдельно и за первое нарушение масочного режима наказывать штрафом в 1778 тенге, а за повторное – штрафом в 3556 тенге.



Напомним, 30 июля постановлением главного государственного санитарного врача Казахстана Айжан Есмагамбетовой казахстанцев обязали носить маски на улицах. В тот же день министр здравоохранения Алексей Цой подтвердил, что ношение масок на улице является обязательным для лиц всех возрастов, включая грудных младенцев, однако уже 1 августа он внес изменения в приказ от 5 июля 2020 года «О некоторых вопросах организации и проведения санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий», в результате чего детям до пяти лет в Казахстане разрешили не носить маски.



3 августа известный казахстанский юрист Роман Подопригора сообщил, что по статье 425 (нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов) КоАП РК, предусматривающей наказание за отсутствие масок, дети и их родители ответственности не несут.



4 августа министр здравоохранения Алексей Цой разрешил не носить маски людям, имеющим медицинские противопоказания.