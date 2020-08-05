Как в Казахстане хотят ужесточить наказание для живодёров

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев обсудил с зоозащитниками и общественностью новый проект закона об ответственном обращении с животными. Что предлагают разработчики проекта, за что и как будут наказывать живодеров, почему предлагается регистрировать домашних питомцев, обсуждение проекта прошло в онлайн-режиме.
Магзум Мирзагалиев отметил, что в последнее время факты жестокого обращения с животными участились.
"На днях в СМИ сообщили о новых фактах ужасающего отношения к животным. В Шымкенте мужчина на глазах у детей застрелил котенка на улице, а в Нур-Султане неизвестные повесили на заборе кошку, еще один мальчик из столицы бросил котенка с последнего этажа прямо на лестничный пролет, и такая жестокость допускается не в первый раз", - сказал министр.
Министр отметил, что нужно ужесточать наказание за жестокое обращение с животными. По его словам, в дальнейшем это может привести к появлению в обществе маньяков и людей с нарушенной психикой.
"Мы должны поставить четкий законодательный заслон негативным проявлениям в этой сфере и нарушителей жестко наказывать, чтобы впредь неповадно было. Как вы знаете, сегодня наказание за преступления такого характера мягкое и требует ужесточения", - пояснил глава Минэкологии.
По данным министра, в сопутствующем законопроекте планируется отобразить до 300 норм. Что же предлагают разработчики проекта?Отлов и понятие "бродячих животных"
Как было?
По словам руководителя общественного объединения по защите животных INUCOBO Лилии Сарсеновой, в настоящее время существует путаница в понятиях "бродячие" и "безнадзорные" животные.
"В Гражданском кодексе говорится, что безнадзорными животными называются практически все животные, в том числе сельскохозяйственные, также домашние птицы, собаки, кошки, которые остались в данный момент без надзора. Это очень широкое определение. Логично, что среди них есть бродячие животные. По закону, если кто-то нашел сельскохозяйственное животное, то в течение шести месяцев он должен заниматься поиском владельца. Что касается собак и кошек, то к ним применяется двухмесячный срок", - рассказала Лилия Сарсенова.
Однако закон о ветеринарии не поясняет, что такое бродячие животные, говорит зоозащитница. Из-за этого возникает противоречие между ним и Гражданским кодексом Казахстана.
"Во всех городах и областях принимаются свои собственные правила отлова и термины. Часто бродячими собаками и кошками называют практически всех животных, которые оказались без надзора либо не имеют опознавательных знаков. Получается, в семье и так, к примеру, трагедия, собака потерялась, а тут ее еще отлавливают и уничтожают. Идет прямое нарушение права на частную собственность, можно говорить о нарушении Конституции Казахстана", - добавила Лилия Сарсенова.Что предлагается согласно законопроекту об ответственном обращении с животными?
"Мы предлагаем ввести единообразие. Что касается правил отлова по всем городам, привести их в какое-то соответствие. А также ввести терминологию, которая бы соответствовала требованиям Гражданского кодекса", - отметила Лилия Сарсенова.
В законопроекте есть четкая терминология: что такое бродячие, безнадзорные, дикие, сельскохозяйственные, служебные, домашние животные. Кроме того, в нем есть и другие важные определения. К примеру, выгуливание, бои животных, кого можно называть владельцем питомца.
Так, согласно законопроекту, безнадзорным называют "животное, которое находится вне места содержания и за которым утрачен контроль со стороны владельца животного". А бродячими - "собаки и кошки из числа безнадзорных животных, владельцы которых не установлены путем поиска в течение двух месяцев".Жестокое обращение с животными
Как было?
По словам президента общественного фонда "Каре" Юлии Коваленко, в Казахстане собралась критическая масса случаев жестокого обращения с животными. И это только то, о чем стало известно общественности.
"На сегодня в законодательстве данный вид преступления регламентирован статьей 316 Уголовного кодекса. Также о жестоком обращении упоминается в законе об охране, воспроизводстве и использовании животного мира. В частности, говорится, что не допускается жестокое обращение с животными в соответствии с принципами гуманности. Больше об этом не упоминается ни в одном нормативно-правовом акте", - рассказала Юлия Коваленко.
Зоозащитница добавила, что в настоящее время определение жестокого обращения с животными не раскрывает содержания этого понятия.
"Под жестоким обращением с животными понимается наступление момента последствий, то есть либо увечье, либо гибель. Однако точного понятия увечья не существует. Соответственно, были случаи, когда из-за отсутствия факта увечья отказывают в возбуждении уголовного дела. Тем временем люди выбирают все более и более жестокие способы издевательства над собаками и кошками", - пояснила Юлия Коваленко.Что предлагается согласно законопроекту об ответственном обращении с животными?
Так, согласно законопроекту, жестоким обращением с животным предлагают считать:
"Умышленные действия, которые привели или могут привести к гибели, увечью, страданиям, мучениям животного, истязание животного голодом, жаждой, побоями, иными насильственными действиями. Также нарушение правил и условий содержания, причинившее вред здоровью животного. Оставление ответственным лицом животного без попечения. Неоказание им помощи пострадавшему питомцу, находящемуся в опасном для жизни состоянии", - сказано в законопроекте.Административная ответственность за безответственное обращение с животными
Как было?
В настоящее время в Кодексе об административных правонарушениях отсутствует отдельная статья, предусматривающая ответственность за безответственное обращение с животными, отметила Юлия Коваленко.
"Такое положение, на наш взгляд, недопустимо. По статье 316 Уголовного кодекса без увечья или гибели невозможно привлечь к ответственности. Поэтому все остальные случаи, к примеру, нарушение правил содержания, истязание, доведение до истощения, неоказание ветеринарной помощи, использование в боях, остаются безнаказанными", - пояснила она.Что предлагается согласно законопроекту об ответственном обращении с животными?
В главе 6 статьи 31 говорится, что должностные лица, осуществляющие государственный контроль за соблюдением законодательства в сфере отношений, связанных с обращением с животными, имеют право:
составлять акты по результатам проверки и протоколы об административных правонарушениях;
привлекать виновных лиц к административной ответственности, направлять материалы о привлечении их к административной или уголовной ответственности в уполномоченные органы, предъявлять иски в суд.Какие запреты?
В проекте закона прописано, что именно запрещается при обращении с животными:
1) проведение на животных ветеринарных и иных процедур, которые могут вызвать у животных боль, без применения обезболивающих препаратов;
2) натравливание животных на других животных. Исключение составляют служебные и охотничьи собаки.
3) отказ владельцев от исполнения ими обязанностей по содержанию питомцев до определения их в приюты или отчуждения законным способом;
4) организация и проведение боев;
5) организация и проведение зрелищных мероприятий, влекущих за собой нанесение травм и увечий животным или умерщвление;
6) использование инвентаря и иных приспособлений, которые влекут травму, увечье или гибель животного;
7) разведение, содержание и использование собак и кошек для получения продукции и сырья из этих животных, а также торговля такой продукцией;
8) отлов безнадзорных животных в присутствии несовершеннолетних лиц, за исключением случаев, когда животное представляет общественную опасность, в том числе имеет явные признаки заболевания бешенством;
9) самостоятельная эвтаназия животного.
Также говорится, что нельзя демонстрировать или распространять информацию, которая пропагандирует нанесение травм и увечий либо гибель животных, и заведомо ложные сведения об опасности, которую они представляют.Требования к содержанию животных
Как было?
"В настоящее время существуют требования к содержанию животных. Есть более 300 подзаконных актов, однако многие противоречат друг другу. Также существует регистрация сельскохозяйственных животных, а домашних - нет. К слову, домашние животные - это не только собаки и кошки. Поэтому законопроект дает определение различным категориям животных", - отметила Лилия Сарсенова.Что предлагается согласно законопроекту об ответственном обращении с животными?
В законопроекте говорится, что домашние животные - это те, которые находятся на содержании владельца (физического лица), под его временным или постоянным надзором. Местом содержания питомцев не должны быть зоопарки, зоосады, цирки, зоотеатры, дельфинарии, океанариумы. Также исключение составляют те животные, которые включены в перечень запрещенных к содержанию.
В главе 3 статьи 11 отражены общие требования к содержанию животных. В частности:
1) условия содержания должны соответствовать биологическим, видовым и индивидуальным особенностям питомцев, удовлетворять их естественные потребности в пище, воде, сне, движении;
2) место содержания должно обеспечить необходимое пространство, температурно-влажностный режим, естественное освещение, вентиляцию и возможность контакта животных с естественной для них средой;
3) обеспечение надлежащего ухода за животными;
4) обеспечение своевременного оказания животным ветеринарной помощи и осуществление обязательных профилактических ветеринарных мероприятий;
5) предоставление животных по требованию должностных лиц органов государственного надзора при проведении проверок.
Кроме того, предлагается регистрировать не только сельскохозяйственных, но и любых домашних питомцев. Благодаря этому получится сформировать единую базу данных о животных и собственниках, регулировать численность, обеспечить гуманное обращение с питомцами и другое. Животному будет присваиваться индивидуальный номер и индивидуальное средство идентификации, то есть бирка, электронная радиочастотная метка или чип. В случае гибели питомца владельцы должны будут сообщить об этом в течение трех суток.
В законопроекте также прописаны требования при обращении с экспериментальными, сельскохозяйственными, служебными животными. Есть правила выгула питомцев, работа служб отлова, особенности обращения с животными в приютах. Полностью проект можно прочитать здесь
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Стоит отметить, что на встрече озвучивали различные предложения по улучшению норм законопроекта. К примеру, создание специализированных учебных заведений по обучению кинологов, определение мест для выгула собак в городах. Также просили обратить внимание и урегулировать вопрос с цирками и зоопарками. В течение недели министерство продолжит принимать предложения.