Национальную перепись населения в Казахстане перенесли на год

Национальную перепись населения в Казахстане перенесли на октябрь 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по статистике министерства национальной экономики РК.



«Согласно постановлению правительства Республики Казахстан от 19 июня 2019 года №419 «О проведении национальной переписи населения Республики Казахстан в 2020 году» провести национальную перепись населения Республики Казахстан планировалось с 1 по 30 октября 2020 года.



В связи со сложившейся ситуацией по распространению коронавирусной инфекции и вводимых ограничительных карантинных мер в стране, принято решение о переносе Национальной переписи населения на октябрь 2021 года», — говорится в сообщении.



Как отметили в Комитете по статистике, методы проведения Национальной переписи населения остаются без изменений, то есть с 1 по 15 октября проводится интернет-опрос на специализированном сайте sanaq.gov.kz.



Параллельно с 1 по 30 октября будет проходить сплошной опрос населения для сбора сведений интервьюерами, с регистрацией ответов в планшетах.



Министр национальной экономики РК Руслан Даленов ранее говорил о возможном переносе переписи населения на 2021 год.



Напомним, 23 июня Комитет по статистике министерства национальной экономики РК сообщил, что правительство рассматривает вопрос переноса Национальной переписи населения из-за пандемии ккоронавируса.



Комитет по статистике также предупредил казахстанцев о появлении нового вида мошенничества.



Молодые люди в белых рубашках, с папками и удостоверением ходят по домам и квартирам и сообщают о том, что они из акимата и ведут перепись населения.