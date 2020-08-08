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В Казахстане запретили ввоз сливы из Узбекистана из-за опасных вредителей

Просмотров:462 Опубликовано: Сегодня, 10:11
В Казахстане запретили ввоз сливы из Узбекистана из-за опасных вредителей
Фото ©pixabay.com
Запрет на ввоз вступил в силу с 6 августа.

Комитет госинспекции в АПК Министерства сельского хозяйства РК временно запретил ввоз сливы из Узбекистана из-за участившихся случаев выявления опасных вредителей на их плодах, передает Liter.kz со ссылкой на пресс-службу МСХ РК.

Сотрудники комитета с 24 июля по 1 августа 2020 года выявили 18 случаев нарушений законодательства РК в области карантина растений. В том числе в трех случаях в плодах была обнаружена Восточная плодожорка, в одном случае – червец Комстока.

«Ограничительные мероприятия введены с целью обеспечения благоприятной фитосанитарной обстановки на территории Республики Казахстан в соответствии с пунктом 4 статьи 56 Договора о Евразийском экономическом союзе и пунктом 25 Приложения № 12 к Договору о Евразийском экономическом союзе, которыми государствам-членам объединения предоставлено право разрабатывать и вводить временные карантинные фитосанитарные меры», — говорится в сообщении.

Восточная плодожорка – опасный карантинный вредитель. Способен до 90% повреждать побеги и плоды персика, абрикоса, яблока, нектарина, сливы, айвы, груши, черешни, лавровишни, айвы и миндаля.

Колонии карантинного вредителя — червеца Комстока вызывают усыхание и отмирание побегов, пожелтение и опадение листвы, семечковых и косточковых культур, свеклы, картофели, моркови, винограда. При сильном заражении происходит одеревенение плодов, ухудшаются вкусовые качества. Овощные культуры, произрастающие вблизи зараженных деревьев, подвергаются сильному нападению червеца. Потери свеклы составляют 35%, картофеля – до 42%.


Источник: liter.kz
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Комментарии ( 1 )

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DAD (Посетители) Сегодня, 12:52
Останемся теперь без сливы. Самим то негде выращивать.
 
 

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