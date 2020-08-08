Включившие песню Цоя «Хочу перемен!» в Минске диджеи получили аресты

Суд Центрального района Минска приговорил к 10 суткам ареста звукооператоров Кирилла Галанова и Владислава Соколовского, включивших накануне песню группы «Кино» «Хочу перемен!» на официальном мероприятии в городском сквере. Их обвинили в мелком хулиганстве и неподчинении требованиям должностного лица.
Диджеи 6 августа включили песню Виктора Цоя после того, как на мероприятие, организованное властями, пришли сторонники соперницы действующего президента страны Александра Лукашенко на выборах Светланы Тихановской. У неё должен был пройти митинг неподалёку, но он был отменён из-за противодействия властей.
На суде Галанов заявил, что мероприятие было организовано, чтобы сорвать митинг Тихановской, и его с Соколовским убеждения не позволяли им в этом участвовать. Они просили дать им выходной, но им в этом отказали. Он заявил, что признаёт свою вину в хулиганстве в контексте того, что хулиганством было всё мероприятие. Его защита намерена обжаловать решение суда.
Шестые выборы президента Беларуси пройдут 9 августа. В них, помимо действующего главы государства Александра Лукашенко, который правит страной уже 26 лет, участвуют: Светлана Тихановская — жена арестованного видеоблогера Сергея Тихановского, Анна Канопацкая — бывший член палаты представителей парламента Беларуси, Андрей Дмитриев — сопредседатель общественного объединения «Говори правду», Сергей Черечень — председатель белорусской социал-демократической партии «Грамада».
Избирательная кампания в этом году в Беларуси проходит на фоне арестов оппонентов Лукашенко, активистов и мирных граждан, а также массовых пикетов в поддержку Тихановской, на которые приходят десятки тысяч белорусов.
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