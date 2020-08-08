Синдром Кавасаки начали выявлять у заразившихся коронавирусом детей в Актюбинской области

Актобе. 8 августа. КазТАГ – Синдром Кавасаки начали выявлять у заразившихся коронавирусной инфекцией (КВИ) детей в Актюбинской области, сообщает «Мой город».



«У взрослых КВИ вызывает тромбоэмболию, у детей синдром Кавасаки. Проявляется заболевание высокой температурой, слабостью, плюс высыпаниями, как при аллергии, на руках, ногах, реже на туловище, также бывает тахикардия. Принято считать, что дети менее подвержены КВИ. Но не стоит обманываться. 80% людей с COVID-19 бессимптомные больные, при этом у них могут быть осложнения заболевания, в частности, у детей синдром Кавасаки», - сказал главный инфекционист Актюбинской области Мейрамбек Курмангазин.



Руководитель управления здравоохранения Актюбинской области Самат Даньяров сообщил, что мультисистемный воспалительный синдром подтвержден у двух детей, находящихся в областной детской больнице. Отмечается, что им пять и 15 лет. Они поступили в тяжелом состоянии, сейчас их перевели в обычную палату, угрозы жизни нет.



«Врачи провели сеансы телемедицины с учеными. С подозрением на синдром Кавасаки в больницу поступили пятеро детей, у трех диагноз не подтвердился», - заверил Даньяров.



Врачи советуют родителям при проявлении первых симптомов осложнения COVID-19 обращаться к врачу.



«Больных необходимо изолировать, приступить поскорей к лечению», - говорится в сообщении.



Болезнь Кавасаки (ее также называют синдромом Кавасаки) – редкое заболевание, названное по имени японского врача, впервые описавшего его в 1967 году. Оно характеризуется, прежде всего, воспалением кровеносных сосудов, а также сыпью, отеком миндалин и пересыханием губ, и поражает почти исключительно детей в возрасте до пяти лет.



Напомним, 14 мая ведущий инфекционист Казахстана Динагуль Баешева сообщила о том, что коронавирус вызывает повреждение сосудов среднего калибра у детей. Она подчеркнула, что дети должны мыть руки, пользоваться антисептиками и соблюдать социальную дистанцию.