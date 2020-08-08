Казахстан и Турция обсудили вопросы возобновления авиасообщения в Анкаре, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МИД.
7 августа в городе Анкара казахстанская делегация во главе с заместителем премьер-министра Казахстана Ералы Тугжановым провела встречу с министром здравоохранения Турецкой Республики Фахреттином Коджой.
По поручению Президента Касым-Жомарта Токаева казахстанская делегация обсудила вопрос возобновления международного авиасообщения между Казахстаном и Турцией.
Сообщается, что стороны договорились о принятии совместных мер по предотвращению распространения коронавируса и дальнейшем укреплении сотрудничества.
Казахстанская сторона также выразила признательность правительству Турции за оказанную гуманитарную помощь в период пандемии.
Министр здравоохранения Алексей Цой информировал турецкую сторону о текущей ситуации с эпидемией COVID-19 в республике. Он отметил, что ситуация в Казахстане стабилизировалась и находится под контролем.
По итогам переговоров министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заверил, что данный вопрос будет внесен в повестку дня следующего заседания Научного совета по борьбе с коронавирусом в Турции, и выразил надежду на скорейшее разрешение указанного вопроса с учетом положительных тенденций в ситуации с коронавирусом в Казахстане.
7 августа состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу по вопросу о приостановлении авиарейсов между Казахстаном и Турцией.
Турецкий Мининдел заверил, что данное решение не связано с двусторонними отношениями братских народов и решение о возобновлении регулярных авиарейсов будет рассмотрено на ближайшем заседании госкомиссии Турции.
Вместе с тем в Министерство иностранных дел РК был приглашен посол Турции в Казахстане Уфук Экиджи, до которого была доведена просьба заблаговременно информировать правительство Казахстана о подобных решениях турецкой стороны.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.