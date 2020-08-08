Казахстан и Турция обсудили вопросы возобновления авиасообщения в Анкаре, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МИД.



7 августа в городе Анкара казахстанская делегация во главе с заместителем премьер-министра Казахстана Ералы Тугжановым провела встречу с министром здравоохранения Турецкой Республики Фахреттином Коджой.



По поручению Президента Касым-Жомарта Токаева казахстанская делегация обсудила вопрос возобновления международного авиасообщения между Казахстаном и Турцией.



Сообщается, что стороны договорились о принятии совместных мер по предотвращению распространения коронавируса и дальнейшем укреплении сотрудничества.



Казахстанская сторона также выразила признательность правительству Турции за оказанную гуманитарную помощь в период пандемии.



Министр здравоохранения Алексей Цой информировал турецкую сторону о текущей ситуации с эпидемией COVID-19 в республике. Он отметил, что ситуация в Казахстане стабилизировалась и находится под контролем.



По итогам переговоров министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заверил, что данный вопрос будет внесен в повестку дня следующего заседания Научного совета по борьбе с коронавирусом в Турции, и выразил надежду на скорейшее разрешение указанного вопроса с учетом положительных тенденций в ситуации с коронавирусом в Казахстане.



7 августа состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу по вопросу о приостановлении авиарейсов между Казахстаном и Турцией.



Турецкий Мининдел заверил, что данное решение не связано с двусторонними отношениями братских народов и решение о возобновлении регулярных авиарейсов будет рассмотрено на ближайшем заседании госкомиссии Турции.



Вместе с тем в Министерство иностранных дел РК был приглашен посол Турции в Казахстане Уфук Экиджи, до которого была доведена просьба заблаговременно информировать правительство Казахстана о подобных решениях турецкой стороны.