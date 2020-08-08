Алматинца с расстройством личности оштрафовали за неправильно надетую маску

Штраф за неправильное ношение маски выписали мужчине с расстройством личности. И это несмотря на разрешение Минздрава, которое позволяет людям с ограниченными возможностями не носить средства индивидуальной защиты, передает «Первый канал Евразия».
«Инвалидность по ДЦП. У нас органическое расстройство нервной системы». Мать Егора Путинцева, вспоминая тот вечер, не может сдержать слез. По ее словам сын всегда возвращался домой в назначенное время. Но 1 августа она дождалась его лишь поздней ночью, уставшего и расстроенного. Его задержали и выписали штраф.
«Пришел весь взъерошенный с этой бумажкой. Плачет, что-то рассказывает. Я сразу понять не могла, что такое. Глянула, что штраф, начала его ругать. Он стал плакать, бегал тут у меня по двору, расстроился весь. Потом мы начали со старшей дочерью лекарством поить, стали успокаивать, сами пили. Потом стали разбираться», — говорит Татьяна Путинцева.
Егор рассказывает, что возвращался с прогулки. Маршрут был привычный. На такси до железнодорожного вокзала, а дальше немного пешком. Но когда он вышел из автомобиля и направился в сторону своего дома, его остановили полицейские.
«Маска была на мне. Вышел из такси, чтобы подышать, снял ее на подбородок. Буквально на минуту хотел ее снять, чтобы просто подышать чуть-чуть. И тут подъехали ко мне гаишники», — вспоминает Егор.
Полицейские посадили Егора в машину, по пути еще успели отработать поступивший вызов и только после этого отправились в отдел. Там мужчину продержали больше часа и, выписав штраф, отпустили. Домой ему пришлось добираться на попутках. Адвокат, к которому родственники Егора обратились за помощью, считает, что действия сотрудников мониторинговой группы незаконны.
«Необходимым условием является умысел. То есть это лицо должно осознавать, что оно нарушает закон, что в результате нарушения будет причинен вред какой-либо. Я подал жалобу на этот штраф в департамент качества города Алматы и я уверен, что штраф отменят, потому что он незаконен и необоснован», — говорит адвокат Жангельды Сулейманов.
Впрочем в Минздраве уже официально заявили: особенным людям необязательно пользоваться средствами индивидуальной защиты.
«Маски могут не носить люди с ограниченными возможностями, дети, у которых есть проблемы со здоровьем. Этот перечень мы объявляли. Желательно, чтобы родители имели документы, подтверждающие это. Но если таких документов нет, то, конечно, мониторинговая группа из числа инспекторов санитарной инспекции и полиции отнесутся к этому с пониманием», — заверил официальный представитель министерства здравоохранения Багдат Коджахметов.
В случае с Егором понимания оказалось мало. А точнее, его вообще не было. Был просто вечер, просто мимо проходящий человек с особыми потребностями. И был штраф, в законности которого теперь будет разбираться правозащитник.
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