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Алматинца с расстройством личности оштрафовали за неправильно надетую маску

Просмотров:309 Опубликовано: Сегодня, 16:22
Алматинца с расстройством личности оштрафовали за неправильно надетую маску
Фото: Pixabay
Штраф за неправильное ношение маски выписали мужчине с расстройством личности. И это несмотря на разрешение Минздрава, которое позволяет людям с ограниченными возможностями не носить средства индивидуальной защиты, передает «Первый канал Евразия».

«Инвалидность по ДЦП. У нас органическое расстройство нервной системы». Мать Егора Путинцева, вспоминая тот вечер, не может сдержать слез. По ее словам сын всегда возвращался домой в назначенное время. Но 1 августа она дождалась его лишь поздней ночью, уставшего и расстроенного. Его задержали и выписали штраф.

«Пришел весь взъерошенный с этой бумажкой. Плачет, что-то рассказывает. Я сразу понять не могла, что такое. Глянула, что штраф, начала его ругать. Он стал плакать, бегал тут у меня по двору, расстроился весь. Потом мы начали со старшей дочерью лекарством поить, стали успокаивать, сами пили. Потом стали разбираться», — говорит Татьяна Путинцева.

Егор рассказывает, что возвращался с прогулки. Маршрут был привычный. На такси до железнодорожного вокзала, а дальше немного пешком. Но когда он вышел из автомобиля и направился в сторону своего дома, его остановили полицейские.

«Маска была на мне. Вышел из такси, чтобы подышать, снял ее на подбородок. Буквально на минуту хотел ее снять, чтобы просто подышать чуть-чуть. И тут подъехали ко мне гаишники», — вспоминает Егор.

Полицейские посадили Егора в машину, по пути еще успели отработать поступивший вызов и только после этого отправились в отдел. Там мужчину продержали больше часа и, выписав штраф, отпустили. Домой ему пришлось добираться на попутках. Адвокат, к которому родственники Егора обратились за помощью, считает, что действия сотрудников мониторинговой группы незаконны.

«Необходимым условием является умысел. То есть это лицо должно осознавать, что оно нарушает закон, что в результате нарушения будет причинен вред какой-либо. Я подал жалобу на этот штраф в департамент качества города Алматы и я уверен, что штраф отменят, потому что он незаконен и необоснован», — говорит адвокат Жангельды Сулейманов.

Впрочем в Минздраве уже официально заявили: особенным людям необязательно пользоваться средствами индивидуальной защиты.

«Маски могут не носить люди с ограниченными возможностями, дети, у которых есть проблемы со здоровьем. Этот перечень мы объявляли. Желательно, чтобы родители имели документы, подтверждающие это. Но если таких документов нет, то, конечно, мониторинговая группа из числа инспекторов санитарной инспекции и полиции отнесутся к этому с пониманием», — заверил официальный представитель министерства здравоохранения Багдат Коджахметов.

В случае с Егором понимания оказалось мало. А точнее, его вообще не было. Был просто вечер, просто мимо проходящий человек с особыми потребностями. И был штраф, в законности которого теперь будет разбираться правозащитник.


Источник: newtimes.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • Сергей Владимиров
  • veselaya
  • Vohazab
  • leo529
 Riddik (Посетители) Сегодня, 17:16
Законопослушных граждан, этим полицаям проще кашмарить, чем связываться с креминалитетом который может и перо в печень всадить. Вот и зарабатывают себе балы на бесправных гражданах. Герои, штраф больному выписали. Эти ППСники как шакалы.
 
 

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