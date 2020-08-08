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Обнаружен неожиданный симптом коронавируса

Просмотров:640 Опубликовано: Вчера, 22:03
Обнаружен неожиданный симптом коронавируса
Фото из Сети интернет
Одним из нетипичных симптомов коронавируса может быть постоянная икота. Об этом заявили американские медики, передает Tengrinews.kz

В исследовании, опубликованном в журнале The American Journal of Emergency Medicine, медики описали течение болезни у 62-летнего пациента из Чикаго.

Мужчина попал в больницу в апреле, жалуясь на икоту, которая была непрерывной четыре дня. При этом у него не наблюдались типичные проявления COVID-19, в частности кашель, температура, боль в груди и одышка.

Тесты пациента дали положительный результат, а в легких обнаружили затемнения. У него также были сопутствующие хронические заболевания - сахарный диабет, гипертония и ишемическая болезнь сердца.

Авторы статьи отметили, что это первый официально зарегистрированный случай, когда пациент с коронавирусом жаловался на такую проблему. В связи с этим врачи призвали обращать внимание на икоту, которая может указывать на заболевание COVID-19.

Они также заявили, что коронавирус до сих пор не изучен, поэтому нужно уделять внимание каждому нетипичному проявлению заражения вирусом.


Источник: tengrinews.kz
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