Обнаружен неожиданный симптом коронавируса

Одним из нетипичных симптомов коронавируса может быть постоянная икота. Об этом заявили американские медики, передает Tengrinews.kz



В исследовании, опубликованном в журнале The American Journal of Emergency Medicine, медики описали течение болезни у 62-летнего пациента из Чикаго.



Мужчина попал в больницу в апреле, жалуясь на икоту, которая была непрерывной четыре дня. При этом у него не наблюдались типичные проявления COVID-19, в частности кашель, температура, боль в груди и одышка.



Тесты пациента дали положительный результат, а в легких обнаружили затемнения. У него также были сопутствующие хронические заболевания - сахарный диабет, гипертония и ишемическая болезнь сердца.



Авторы статьи отметили, что это первый официально зарегистрированный случай, когда пациент с коронавирусом жаловался на такую проблему. В связи с этим врачи призвали обращать внимание на икоту, которая может указывать на заболевание COVID-19.



Они также заявили, что коронавирус до сих пор не изучен, поэтому нужно уделять внимание каждому нетипичному проявлению заражения вирусом.