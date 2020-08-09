За сутки в Казахстане выявлены 872 больных коронавирусом

Всего в стране выявлено 98701 заболевший.



Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 8 августа 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.



Зарегистрированы 872 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

- симптомных носителей - 444,

- бессимптомных носителей - 428.



Всего в стране подтверждено 98 701 случаев, из них:



в городе Алматы - 13301(+151),



в городе Нур-Султан -12886(+174),



в Атырауской области - 10576(+41),



в Карагандинской области - 9335(+90),



в ВКО - 7217(+78),



в ЗКО - 6266(+55),



в городе Шымкент - 5106(+24),



в Алматинской области - 4686(+23),



в Жамбылской области - 3869(+30),



в Павлодарской области - 3510(+26),



в СКО - 3501(+40),



в Кызылординской области -3175(+6),



в Мангистауской области - 3124(+29),



в Актюбинской области - 3103(+10),



в Костанайской области - 3051(+30),



в Акмолинской области - 3004(+39),



в Туркестанской области - 2991(+26