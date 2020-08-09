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Глава Пентагона рассказал о стягивании войск НАТО к границам России

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:17
Глава Пентагона рассказал о стягивании войск НАТО к границам России
Фото : АР
По словам главы Пентагона, решение президента США Дональда Трампа в начале июня "ускорило уже проходивший процесс".

По словам главы Пентагона, решение президента США Дональда Трампа в начале июня "ускорило уже проходивший процесс", сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Решение президента США Дональда Трампа в начале июня ускорило уже проходивший процесс, - напомнил глава Пентагона.

По его словам, речь идет об "усилении сдерживания России и укреплении [Североатлантического] альянса".

В конечном счете мы перебрасываем много войск дальше на восток, ближе к границам России, - добавил Эспер.

Он также отметил, что представители остальных ключевых союзников США по НАТО назвали данное решение Трампа "хорошим шагом". Эспер напомнил, что Соединенные Штаты оставят в Германии достаточно крупный контингент войск.

Эспер напомнил о требовании Вашингтона ко всем странам - участницам НАТО в кратчайшие сроки довести оборонные расходы до 2% ВВП.


Источник: zakon.kz
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