Глава Пентагона рассказал о стягивании войск НАТО к границам России

По словам главы Пентагона, решение президента США Дональда Трампа в начале июня "ускорило уже проходивший процесс".
По словам главы Пентагона, решение президента США Дональда Трампа в начале июня "ускорило уже проходивший процесс", сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.
Решение президента США Дональда Трампа в начале июня ускорило уже проходивший процесс, - напомнил глава Пентагона.
По его словам, речь идет об "усилении сдерживания России и укреплении [Североатлантического] альянса".
В конечном счете мы перебрасываем много войск дальше на восток, ближе к границам России, - добавил Эспер.
Он также отметил, что представители остальных ключевых союзников США по НАТО назвали данное решение Трампа "хорошим шагом". Эспер напомнил, что Соединенные Штаты оставят в Германии достаточно крупный контингент войск.
Эспер напомнил о требовании Вашингтона ко всем странам - участницам НАТО в кратчайшие сроки довести оборонные расходы до 2% ВВП.
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