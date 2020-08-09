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Беларусь выбирает президента

Просмотров:510 Опубликовано: Сегодня, 12:20
Беларусь выбирает президента
Фото взято с сайта udf.by
В Беларуси стартовали выборы президента республики. За пять дней досрочного голосования явка избирателей составила 41,7%, передает TUT.by.

На пост президента претендует пять кандидатов: Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская, Сергей Черечень и Александр Лукашенко.

Избирательные участки сегодня, как и в дни досрочного голосования, открываются в 8.00 и закончат свою работу в 20.00.

Альтернативные кандидаты призывали избирателей приходить на избирательные участки в основной день голосования перед самым закрытием. Глава ЦИК Лидия Ермошина заявила, что такой совет может привести к тому, что проголосовать успеют не все пришедшие.

По ее словам, в конце дня голосования 9 августа избирательные комиссии будут работать в меньшем составе, так как часть их состава поедет с переносными ящиками для организации голосования на дому, по месту нахождения избирателей. Кроме этого, по словам главы ЦИК, в том случае, если будет большое количество людей, участковым комиссиям рекомендовано установить пропускной режим на участки.

В субботу стало известно о задержании начальника штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской Марии Мороз, сообщало также о задержании наблюдателей. В пятницу в Минске были жесткие задержания участников велопробега солидарности, в субботу история повторилась с автомобилистами.
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Источник: newtimes.kz
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Комментарии ( 1 )

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asnural (Посетители) Сегодня, 14:43
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