Выборы в Беларуси: Семь человек из команды Тихановской задержаны

Семь человек из штаба кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской были задержаны вчера и сегодня. Об этом сообщает TUT.by, передает Tengrinews.kz.



Как сообщила пресс-секретарь кандидата Анна Красулина, на утро 9 августа, задержаны: начальник штаба, доверенное лицо Мария Мороз, доверенные лица кандидата Олег Моисеев, Татьяна Каневская, Юрий Власов, Андрей Смоленчук получил 15 суток, доверенное лицо в Гродно Дмитрий Тит не выходит на связь, доверенное лицо в Гродно Павел Мельковский был осужден на 5 суток, его машина со 100 тысячами листовок изъята. Задержанного вчера члена команды Антона Сташевского перевели в Следственный комитет.



"К сожалению, о многих из них мы не можем получить дальнейшую информацию - где они находятся, что им предъявлено и тому подобное", - отметили в штабе.



Напомним, в Беларуси проходят выборы президента страны. Явка на выборах на 10.00 составила 45,55 процентов. Действующий президент Александр Лукашенко уже проголосовал на выборах.



9 августа - основной день голосования на выборах президента Беларуси. Ранее в стране проходило досрочное голосование, за четыре дня которого явка избирателей (по данным ЦИК) составила 32,24 процента. На пост президента претендуют пять кандидатов: Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская, Сергей Черечень и Александр Лукашенко.