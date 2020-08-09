Педагоги Казахстана получили неожиданное письмо от главы Минобразования

Казахстанские педагоги получили электронное письмо от министра образования и науки Асхата Аймагамбетова, передает Sputnik.



Глава МОН поблагодарил учителей, назвал их героями, попросил проявить терпение, доброту и самообладание.



Педагоги делятся в соцсетях письмом от министра образования и науки.



"Дорогой коллега! Я искренне надеюсь, что вы и ваша семья прошли этот сложный этап жизни и находитесь в максимально безопасных для здоровья условиях! От всего сердца хочу выразить вам слова благодарности за ваш неоценимый учительский труд в условиях пандемии, за отважную работу и непоколебимое желание при любых обстоятельствах быть опорой нашим детям", - написал Аймагамбетов.



Он выразил соболезнования всем, кто потерял своих родственников и друзей.



"Система образования и науки теряет самое драгоценное – наших ветеранов, коллег-педагогов, тех, кто делал нас сильнее, мудрее и человечнее. Именно сейчас, испытывая все эти трудности, мы учимся ценить нашу жизнь, безопасность и людей, которые рядом", - написал глава МОН.



Каждый, кто работает в сфере образования, должен сделать все необходимое, чтобы дети получали знания в максимально безопасной и комфортной среде, добавил он.



"Я всегда верил в то, что все учителя – лидеры по сути: и в школе, и в жизни. Сегодня на нас с ожиданием и надеждой смотрят не только наши дети и их родители, но и вся страна. Поэтому в нынешних условиях неопределенности наша миссия – не только учить, но и быть проводниками стабильности и уверенности. Проявите терпение, доброту и самообладание. Научите этому своих учеников", - обратился к педагогам министр.



Все лучшее обязательно вернется, продолжил он. Казахстанцы справятся с пандемией, прежняя жизнь начнет восстанавливаться.



"Вы - герой"



До того момента, как все ученики снова вернутся за парты, министр образования призвал учителей быть добрыми помощниками - в том числе друг для друга.



"Слов благодарности никогда не бывает много, поэтому я хочу сказать вам еще раз спасибо за огромную работу, которую вы провели в четвертой четверти. Вы настоящий герой. Я чувствую вашу мощную поддержку и уверен, что завтра мы обязательно наверстаем упущенное", - добавил министр.



Он уверен, что педагоги преодолеют все неудобства, несмотря технические и моральные трудности.



"Когда мы вместе, наши силы и возможности безграничны. Трудные времена проходят, сильные люди побеждают все! Жду встречи с вами в новом учебном году", - заключил он.



Обучение в школах Казахстана с 1 сентября будет дистанционным. Исключение сделают для малокомплектных школ в отдаленных селах и для дежурных младших классов.



По предварительным прогнозам, в дистанционном формате с использованием интернет-платформ и телевидения будут обучаться 2,6 миллиона школьников (4 925 школ).



В "дежурных" классах – 530 тысяч детей (35 тысяч класс-комплектов), в штатном режиме – более 157 тысяч учащихся (2 421 школа).



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