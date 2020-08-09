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Президентские выборы в Беларуси состоялись – ЦИК

Просмотров:599 Опубликовано: Сегодня, 18:43
Президентские выборы в Беларуси состоялись – ЦИК
Фото baigenews.kz
Президентские выборы в Беларуси состоялись, сообщила журналистам председатель ЦИК Лидия Ермошина, передает BaigeNews.kz со ссылкой на БЕЛТА.

По словам Лидии Ермошиной, барьер явки в 50 процентов преодолели все регионы, кроме Минска. В Гомельской и Могилевской областях уже к полудню на избирательные участки пришли более 60 процентов избирателей.

"Сюда попадают и проценты, цифры досрочного голосования", – пояснила глава Центризбиркома.

Явка избирателей на президентских выборах на 12:00 составила 54,57 процента.

В Брестской области на избирательные участки пришли 50,3 процента избирателей от общего числа включенных в списки по региону, в Витебской – 56,49 процента, в Гомельской – 66,06 процента, в Гродненской – 52,99 процента.

В Минской области проголосовали 53,55 процента избирателей, в Могилевской – 63,25 процента, в Минске – 43,01 процента.

Избирательные участки будут работать до 20:00, после чего начнется подсчет голосов. Центризбирком обещает огласить предварительные итоги выборов утром в понедельник.

Напомним, в избирательном бюллетене – имена пяти кандидатов: Светланы Тихановской, Андрея Дмитриева, Сергея Черечня, Анны Канопацкой и Александра Лукашенко.

Президент Беларуси избирается сроком на пять лет. Таким образом, следующие выборы главы государства должны будут состояться не позднее 2025 года.

Все права защищены. Используйте активную ссылку на baigenews.kz: https://baigenews.kz/news/prezidentskie_vybory_v_belarusi_sostoyalis_-_tsik/Президентские выборы в Беларуси состоялись – ЦИК
Президентские выборы в Беларуси состоялись, сообщила журналистам председатель ЦИК Лидия Ермошина, передает BaigeNews.kz со ссылкой на БЕЛТА.

По словам Лидии Ермошиной, барьер явки в 50 процентов преодолели все регионы, кроме Минска. В Гомельской и Могилевской областях уже к полудню на избирательные участки пришли более 60 процентов избирателей.

"Сюда попадают и проценты, цифры досрочного голосования", – пояснила глава Центризбиркома.

Явка избирателей на президентских выборах на 12:00 составила 54,57 процента.

В Брестской области на избирательные участки пришли 50,3 процента избирателей от общего числа включенных в списки по региону, в Витебской – 56,49 процента, в Гомельской – 66,06 процента, в Гродненской – 52,99 процента.

В Минской области проголосовали 53,55 процента избирателей, в Могилевской – 63,25 процента, в Минске – 43,01 процента.

Избирательные участки будут работать до 20:00, после чего начнется подсчет голосов. Центризбирком обещает огласить предварительные итоги выборов утром в понедельник.

Напомним, в избирательном бюллетене – имена пяти кандидатов: Светланы Тихановской, Андрея Дмитриева, Сергея Черечня, Анны Канопацкой и Александра Лукашенко.

Президент Беларуси избирается сроком на пять лет. Таким образом, следующие выборы главы государства должны будут состояться не позднее 2025 года.

Все права защищены. Используйте активную ссылку на baigenews.kz: https://baigenews.kz/news/prezidentskie_vybory_v_belarusi_sostoyalis_-_tsik/


Источник: baigenews.kz
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Комментарии ( 2 )

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alanalda1 (Посетители) Сегодня, 20:40
Цитата: babe
Будем надеяться , что завтра не начнётся майдан

Наоборот, надо надеятся, что выборы не будут сфальсифицированы. Хотя судя по тому, что уже всё в интернете заблокировано, беларусам не дадут честно проголосовать.
99% что выборы будут подделаны. Это власть знает и старается сделать всё, чтобы не дать возможности голосовать против лукашенко. Они боятся народа как огня!

Автозаки, водометы, автобусы с силовиками в Минске в день выборов. Фото и видео
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
babe (Посетители) Сегодня, 19:49
Будем надеяться , что завтра не начнётся майдан
 
 

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