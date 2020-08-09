Президентские выборы в Беларуси состоялись, сообщила журналистам председатель ЦИК Лидия Ермошина, передает BaigeNews.kz со ссылкой на БЕЛТА.



По словам Лидии Ермошиной, барьер явки в 50 процентов преодолели все регионы, кроме Минска. В Гомельской и Могилевской областях уже к полудню на избирательные участки пришли более 60 процентов избирателей.



"Сюда попадают и проценты, цифры досрочного голосования", – пояснила глава Центризбиркома.



Явка избирателей на президентских выборах на 12:00 составила 54,57 процента.



В Брестской области на избирательные участки пришли 50,3 процента избирателей от общего числа включенных в списки по региону, в Витебской – 56,49 процента, в Гомельской – 66,06 процента, в Гродненской – 52,99 процента.



В Минской области проголосовали 53,55 процента избирателей, в Могилевской – 63,25 процента, в Минске – 43,01 процента.



Избирательные участки будут работать до 20:00, после чего начнется подсчет голосов. Центризбирком обещает огласить предварительные итоги выборов утром в понедельник.



Напомним, в избирательном бюллетене – имена пяти кандидатов: Светланы Тихановской, Андрея Дмитриева, Сергея Черечня, Анны Канопацкой и Александра Лукашенко.



Президент Беларуси избирается сроком на пять лет. Таким образом, следующие выборы главы государства должны будут состояться не позднее 2025 года.



Все права защищены. Используйте активную ссылку на baigenews.kz: https://baigenews.kz/news/prezidentskie_vybory_v_belarusi_sostoyalis_-_tsik/Президентские выборы в Беларуси состоялись – ЦИК

Президентские выборы в Беларуси состоялись, сообщила журналистам председатель ЦИК Лидия Ермошина, передает BaigeNews.kz со ссылкой на БЕЛТА.



По словам Лидии Ермошиной, барьер явки в 50 процентов преодолели все регионы, кроме Минска. В Гомельской и Могилевской областях уже к полудню на избирательные участки пришли более 60 процентов избирателей.



"Сюда попадают и проценты, цифры досрочного голосования", – пояснила глава Центризбиркома.



Явка избирателей на президентских выборах на 12:00 составила 54,57 процента.



В Брестской области на избирательные участки пришли 50,3 процента избирателей от общего числа включенных в списки по региону, в Витебской – 56,49 процента, в Гомельской – 66,06 процента, в Гродненской – 52,99 процента.



В Минской области проголосовали 53,55 процента избирателей, в Могилевской – 63,25 процента, в Минске – 43,01 процента.



Избирательные участки будут работать до 20:00, после чего начнется подсчет голосов. Центризбирком обещает огласить предварительные итоги выборов утром в понедельник.



Напомним, в избирательном бюллетене – имена пяти кандидатов: Светланы Тихановской, Андрея Дмитриева, Сергея Черечня, Анны Канопацкой и Александра Лукашенко.



Президент Беларуси избирается сроком на пять лет. Таким образом, следующие выборы главы государства должны будут состояться не позднее 2025 года.



Все права защищены. Используйте активную ссылку на baigenews.kz: https://baigenews.kz/news/prezidentskie_vybory_v_belarusi_sostoyalis_-_tsik/