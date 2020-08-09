Антиправительственные протесты в Бейруте: растёт число пострадавших

В Бейруте растёт число пострадавших во время акций протестов, которые начались после взрыва в порту, сообщает РИА "Новости".
Во время беспорядков, столкновений с силовиками ранения получили 728 человек, также погиб один полицейский. В числе пострадавших около 70 правоохранителей.
5000 демонстрантов собрались на площади в центре города. Митинг перерос в массовые беспорядки. Протестующие начали бросать камни и палки. Полиция применила слезоточивый газ, когда некоторые участники митинга попытались прорваться через заграждение на улице, ведущей к парламенту.
4 августа в порту столицы Ливана произошёл взрыв. По предварительным данным, в порту взорвались 2,75 тысячи тонн аммиачной селитры, погибли 158 человек, тысячи пострадали. Жители во взрыве обвинили правительство.
Премьер-министр страны Хассан Диаб признал, что катастрофа в Бейруте произошла из-за коррупции, поэтому требования протестующих об отставке правительства он назвал обоснованными.
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