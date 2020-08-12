Бесплатно будут выдавать лекарства больным коронавирусом казахстанцам

Граждане смогут бесплатно получать жаропонижающие средства и антикоагулянты уже с этой недели



В Казахстане для амбулаторного лечения COVID-19 необходимые лекарства будут выдаваться бесплатно, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на медиа-центр Министерства здравоохранения РК.



Пациенты, у которых диагностирован COVID-19, при легком течении заболевания, вне зависимости от результатов ПЦР-теста, смогут бесплатно получать жаропонижающие средства и антикоагулянты по назначению лечащего врача в поликлиниках по месту прикрепления.



Министерство здравоохранения РК одобрило включение в протокол диагностики и лечения коронавирусной инфекции пять препаратов – «Парацетамол» и «Ибупрофен», а также антикоагулянты «Ривароксабан», «Апиксабан» и «Дабигатран».



Эти лекарства можно получить в аптеках при медицинских организациях по месту прикрепления. Для этого при наличии симптомов, схожих с проявлениями коронавирусной инфекции, необходимо обратиться в свою поликлинику. При диагностике COVID-19, вне зависимости от результатов ПЦР-теста, лечащий врач (врач общей практики либо участковый терапевт) по показаниям назначит лечение и выпишет электронный рецепт на наиболее подходящие препараты. Далее, предъявив рецепт и документ, удостоверяющий личность, в аптеке при поликлинике по месту прикрепления, пациент сможет получить лекарства бесплатно.



В случае, если выписанных лекарств нет, пациенту необходимо обратиться в контакт-центр ТОО «СК-Фармация» по вопросам бесплатного лекарственного обеспечения по номеру 1439 (с мобильных и городских номеров бесплатно). Операторы разберутся в причинах проблемы и посодействуют в обеспечении необходимыми препаратами.



«Каждый регион подал заявки на те объемы лекарств, которых должно хватить для лечения пациентов амбулаторно. Уже с этой недели казахстанцы смогут получать эти лекарства в поликлиниках. В информационных системах внесены разделы, чтобы врачи могли назначать лекарства для лечения коронавирусной инфекции и выписывать рецепты», – рассказал председатель правления ТОО «СК-Фармация» Ерхат Искалиев.



Отметим, что «Апиксабан» и «Дабигатран» не имеют зарегистрированных аналогов в Казахстане. Они закуплены напрямую у производителей. Ранее эти препараты использовались в основном для стационарной помощи, и они есть в наличии на складах «СК-Фармация» в достаточном количестве. Кроме того, отечественный завод «Нобел» Алматинской фармацевтической фабрики успешно зарегистрировал и наладил производство препарата «Ривароксабан», который будет поставляться в поликлиники под торговым названием «Риварокс». Препарат уже поступил на склады «СК-Фармация», ведется отгрузка в поликлиники.



«Запуск производства на отечественном заводе – это возможность быстро и эффективно насытить внутренний рынок востребованным препаратом. Очевиден и экономический эффект – стоимость лекарства отечественного производства на 40% ниже иностранного», – отметил Ерхат Искалиев.



Он также сообщил, что на данный момент в процессе закупа остался только препарат «Парацетамол», который до завершения закупочных процедур может быть заменен имеющимся в наличии «Ибупрофеном».