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Бесплатно будут выдавать лекарства больным коронавирусом казахстанцам

Просмотров:405 Опубликовано: Сегодня, 12:06
Бесплатно будут выдавать лекарства больным коронавирусом казахстанцам
Иллюстративное фото: newsprice.info
Граждане смогут бесплатно получать жаропонижающие средства и антикоагулянты уже с этой недели

В Казахстане для амбулаторного лечения COVID-19 необходимые лекарства будут выдаваться бесплатно, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на медиа-центр Министерства здравоохранения РК.

Пациенты, у которых диагностирован COVID-19, при легком течении заболевания, вне зависимости от результатов ПЦР-теста, смогут бесплатно получать жаропонижающие средства и антикоагулянты по назначению лечащего врача в поликлиниках по месту прикрепления.

Министерство здравоохранения РК одобрило включение в протокол диагностики и лечения коронавирусной инфекции пять препаратов – «Парацетамол» и «Ибупрофен», а также антикоагулянты «Ривароксабан», «Апиксабан» и «Дабигатран».

Эти лекарства можно получить в аптеках при медицинских организациях по месту прикрепления. Для этого при наличии симптомов, схожих с проявлениями коронавирусной инфекции, необходимо обратиться в свою поликлинику. При диагностике COVID-19, вне зависимости от результатов ПЦР-теста, лечащий врач (врач общей практики либо участковый терапевт) по показаниям назначит лечение и выпишет электронный рецепт на наиболее подходящие препараты. Далее, предъявив рецепт и документ, удостоверяющий личность, в аптеке при поликлинике по месту прикрепления, пациент сможет получить лекарства бесплатно.

В случае, если выписанных лекарств нет, пациенту необходимо обратиться в контакт-центр ТОО «СК-Фармация» по вопросам бесплатного лекарственного обеспечения по номеру 1439 (с мобильных и городских номеров бесплатно). Операторы разберутся в причинах проблемы и посодействуют в обеспечении необходимыми препаратами.

«Каждый регион подал заявки на те объемы лекарств, которых должно хватить для лечения пациентов амбулаторно. Уже с этой недели казахстанцы смогут получать эти лекарства в поликлиниках. В информационных системах внесены разделы, чтобы врачи могли назначать лекарства для лечения коронавирусной инфекции и выписывать рецепты», – рассказал председатель правления ТОО «СК-Фармация» Ерхат Искалиев.

Отметим, что «Апиксабан» и «Дабигатран» не имеют зарегистрированных аналогов в Казахстане. Они закуплены напрямую у производителей. Ранее эти препараты использовались в основном для стационарной помощи, и они есть в наличии на складах «СК-Фармация» в достаточном количестве. Кроме того, отечественный завод «Нобел» Алматинской фармацевтической фабрики успешно зарегистрировал и наладил производство препарата «Ривароксабан», который будет поставляться в поликлиники под торговым названием «Риварокс». Препарат уже поступил на склады «СК-Фармация», ведется отгрузка в поликлиники.

«Запуск производства на отечественном заводе – это возможность быстро и эффективно насытить внутренний рынок востребованным препаратом. Очевиден и экономический эффект – стоимость лекарства отечественного производства на 40% ниже иностранного», – отметил Ерхат Искалиев.

Он также сообщил, что на данный момент в процессе закупа остался только препарат «Парацетамол», который до завершения закупочных процедур может быть заменен имеющимся в наличии «Ибупрофеном».


Источник: azattyq-ruhy.kz
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Комментарии ( 6 )

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  • babe
 kz1990 (Посетители) Сегодня, 15:21
Хмм только сейчас решили давать лекарство когда уже почти сняли карантин жесткий?
Все через одно место.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • mer
 babe (Посетители) Сегодня, 12:39
Аzamat,
Расскажите об этом ВОЗ, инфекционистам, эпидемиологам и другим врачам.
 
-2
  • babe
  • mer
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Патрик
  • Марс
 Аzamat (Посетители) Сегодня, 12:36
Цитата: babe
будет пик ВТОРОЙ волны в осенне-зимний период.


Нет никаких волн. Это вирус. Волны в море бывают, в головах дремов и так далее. А у вируса есть распростроняемость, период передачи инфекции и инкубационный период.
 
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babe (Посетители) Сегодня, 12:32
Аzamat,
Вы что, ясновидящий?
Сейчас можно лишь предполагать , что вероятней всего, будет пик ВТОРОЙ волны в осенне-зимний период.
 
-3
  • babe
  • mer
  • leo529
 Не поддерживаю Поддерживаю
Аzamat (Посетители) Сегодня, 12:27
Цитата: babe
все переболели и пройден пик!


Нет, пик пандемии будет в октябре-ноябре.
 
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  • 14679677
  • mer
  • leo529
  • синдбад
  • kz1990
 babe (Посетители) Сегодня, 12:25
Очнулись ,когда уже практически все переболели и пройден пик!
Это нужно было все сделать тогда , когда бегали заваривали подъезды.
А сейчас уже когда люди за свой счёт пролечились , кто смог справиться, выжил, кто нет, уже на том свете.
Тогда нужны были все эти препараты и ксарелто и жаропонижающие!
Пересажать половину из тех кто у власти страны и города за смерти граждан!
 
 

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