Бесплатно будут выдавать лекарства больным коронавирусом казахстанцам

Граждане смогут бесплатно получать жаропонижающие средства и антикоагулянты уже с этой недели
В Казахстане для амбулаторного лечения COVID-19 необходимые лекарства будут выдаваться бесплатно, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на медиа-центр Министерства здравоохранения РК.
Пациенты, у которых диагностирован COVID-19, при легком течении заболевания, вне зависимости от результатов ПЦР-теста, смогут бесплатно получать жаропонижающие средства и антикоагулянты по назначению лечащего врача в поликлиниках по месту прикрепления.
Министерство здравоохранения РК одобрило включение в протокол диагностики и лечения коронавирусной инфекции пять препаратов – «Парацетамол» и «Ибупрофен», а также антикоагулянты «Ривароксабан», «Апиксабан» и «Дабигатран».
Эти лекарства можно получить в аптеках при медицинских организациях по месту прикрепления. Для этого при наличии симптомов, схожих с проявлениями коронавирусной инфекции, необходимо обратиться в свою поликлинику. При диагностике COVID-19, вне зависимости от результатов ПЦР-теста, лечащий врач (врач общей практики либо участковый терапевт) по показаниям назначит лечение и выпишет электронный рецепт на наиболее подходящие препараты. Далее, предъявив рецепт и документ, удостоверяющий личность, в аптеке при поликлинике по месту прикрепления, пациент сможет получить лекарства бесплатно.
В случае, если выписанных лекарств нет, пациенту необходимо обратиться в контакт-центр ТОО «СК-Фармация» по вопросам бесплатного лекарственного обеспечения по номеру 1439 (с мобильных и городских номеров бесплатно). Операторы разберутся в причинах проблемы и посодействуют в обеспечении необходимыми препаратами.
«Каждый регион подал заявки на те объемы лекарств, которых должно хватить для лечения пациентов амбулаторно. Уже с этой недели казахстанцы смогут получать эти лекарства в поликлиниках. В информационных системах внесены разделы, чтобы врачи могли назначать лекарства для лечения коронавирусной инфекции и выписывать рецепты», – рассказал председатель правления ТОО «СК-Фармация» Ерхат Искалиев.
Отметим, что «Апиксабан» и «Дабигатран» не имеют зарегистрированных аналогов в Казахстане. Они закуплены напрямую у производителей. Ранее эти препараты использовались в основном для стационарной помощи, и они есть в наличии на складах «СК-Фармация» в достаточном количестве. Кроме того, отечественный завод «Нобел» Алматинской фармацевтической фабрики успешно зарегистрировал и наладил производство препарата «Ривароксабан», который будет поставляться в поликлиники под торговым названием «Риварокс». Препарат уже поступил на склады «СК-Фармация», ведется отгрузка в поликлиники.
«Запуск производства на отечественном заводе – это возможность быстро и эффективно насытить внутренний рынок востребованным препаратом. Очевиден и экономический эффект – стоимость лекарства отечественного производства на 40% ниже иностранного», – отметил Ерхат Искалиев.
Он также сообщил, что на данный момент в процессе закупа остался только препарат «Парацетамол», который до завершения закупочных процедур может быть заменен имеющимся в наличии «Ибупрофеном».
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz