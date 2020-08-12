В Казахстане создадут Агентство помощи более бедным странам

Всего за годы независимости Казахстан оказал помощи на сумму свыше 500 миллионов долларов.



До середины сентября 2020 года в стране будет создано «Казахстанское агентство международного развития KazAID». Организация, подведомственная МИД РК, станет оказывать помощь другим странам, передает Liter.kz.



При Министерстве иностранных дел РК планируется создать «Казахстанское агентство международного развития KazAID». Задача новой организации – оказание помощи другим странам. Дата создания – не позднее середины сентября 2020 года. Соответствующий проект постановления правительства размещен на портале «Открытые НПА».



Как говорится в пояснительной записке, данный проект согласован с президентом. Уставной капитал агентства будет сформирован за счет республиканского бюджета.



Создание нового ведомства является следующим шагом Концепции РК в сфере официальной помощи развитию. Документ отображает видение оказания зарубежным странам финансовой, технической или любой другой помощи менее развитым, чем Казахстан, странам. Это позволит укрепить роль и авторитет Казахстана в международном сообществе, говорится в аннотации к указу президента РК об утверждении концепции.



О необходимости открыть подобное агентство чиновники говорят уже не в первый год. К примеру, в марте 2017 года на тот момент депутат Мажилиса Парламента Маулен Ашимбаев заявил, что стране нужна специализированная организация по оказанию помощи другим странам.



«Я знаю, что есть мнения, в том числе, среди наших депутатов, коллег, что Казахстану нет необходимости оказывать внешнюю помощь, когда у нас самих в стране достаточно проблем. Но нужно иметь в виду, что официальная помощь развитию – это не благотворительность, это не одноразовая помощь другим странам, а это гибкий инструмент внешней политики для достижения конкретных внешнеполитических задач», – заявил тогда Ашимбаев.



В апреле 2018 года на портале «Открытые НПА» появился проект постановления правительства о создании данного агентства, однако тогда оно так и не было создано.



В конце июля 2020 года на портале «Открытые НПА» также был размещен проект указа президента об утверждении основных направлений государственной политики Республики Казахстан в сфере официальной помощи развитию на 2021-2025 годы. Стало известно, что за годы независимости Казахстан оказал помощь государствам Центральной Азии, Афганистану и другим развивающимся странам на общую сумму свыше 500 миллионов долларов. В 2017-2018 годах Казахстан оказал помощь почти на 100 миллионов долларов.