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В Казахстане создадут Агентство помощи более бедным странам

Просмотров:485 Опубликовано: Сегодня, 13:57
В Казахстане создадут Агентство помощи более бедным странам
Фото liter.kz
Всего за годы независимости Казахстан оказал помощи на сумму свыше 500 миллионов долларов.

До середины сентября 2020 года в стране будет создано «Казахстанское агентство международного развития KazAID». Организация, подведомственная МИД РК, станет оказывать помощь другим странам, передает Liter.kz.

При Министерстве иностранных дел РК планируется создать «Казахстанское агентство международного развития KazAID». Задача новой организации – оказание помощи другим странам. Дата создания – не позднее середины сентября 2020 года. Соответствующий проект постановления правительства размещен на портале «Открытые НПА».

Как говорится в пояснительной записке, данный проект согласован с президентом. Уставной капитал агентства будет сформирован за счет республиканского бюджета.

Создание нового ведомства является следующим шагом Концепции РК в сфере официальной помощи развитию. Документ отображает видение оказания зарубежным странам финансовой, технической или любой другой помощи менее развитым, чем Казахстан, странам. Это позволит укрепить роль и авторитет Казахстана в международном сообществе, говорится в аннотации к указу президента РК об утверждении концепции.

О необходимости открыть подобное агентство чиновники говорят уже не в первый год. К примеру, в марте 2017 года на тот момент депутат Мажилиса Парламента Маулен Ашимбаев заявил, что стране нужна специализированная организация по оказанию помощи другим странам.

«Я знаю, что есть мнения, в том числе, среди наших депутатов, коллег, что Казахстану нет необходимости оказывать внешнюю помощь, когда у нас самих в стране достаточно проблем. Но нужно иметь в виду, что официальная помощь развитию – это не благотворительность, это не одноразовая помощь другим странам, а это гибкий инструмент внешней политики для достижения конкретных внешнеполитических задач», – заявил тогда Ашимбаев.

В апреле 2018 года на портале «Открытые НПА» появился проект постановления правительства о создании данного агентства, однако тогда оно так и не было создано.

В конце июля 2020 года на портале «Открытые НПА» также был размещен проект указа президента об утверждении основных направлений государственной политики Республики Казахстан в сфере официальной помощи развитию на 2021-2025 годы. Стало известно, что за годы независимости Казахстан оказал помощь государствам Центральной Азии, Афганистану и другим развивающимся странам на общую сумму свыше 500 миллионов долларов. В 2017-2018 годах Казахстан оказал помощь почти на 100 миллионов долларов.


Источник: liter.kz
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Комментарии ( 10 )

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  • ЁмоЁ
 mer (Посетители) Сегодня, 16:16
Кто то создаёт себе не плохой бизнес. Не ту страну назвали го...
 
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 kvv1951 (Посетители) Сегодня, 16:09
Президент новый - ПОНТЫ старые!
Работает машина, однако!
 
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 х-фактор (Посетители) Сегодня, 15:36
Мама Мия, это что я сейчас прочитал???? У нас, что уже не знают куда деньги, а тем более валюту девать.. У антинародной власти деньги ляхи жгут, что ли страна в полной ж... пе. А всё туда же спасать и выручать отсталые и не развитые страны, хотя сами от них не далеко ушли,а нет мы наверное уже вошли в 10 ку высоко развитых держав мира, что теперь можем на лево и на право расскидываться деньгами, когда собственный народ прозябает в нищете и в бедности в которое народ загнало не умное на всю голову государство. От одной только эпидемии миллионы казахстанцев лишились средств существования, конечно зачем нынешним, бездарным правителям народ, лучше будем помогать чужим чем своим. Тьфу на такое государство и чиновников. Не ту страну назвали ГОНДУРАС ОМ.
 
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  • mer
 Саша саша (Посетители) Сегодня, 15:35
Челюсть уже не отпадает от таких новостей -просто противно за то что мы (обычные граждане) не способны повлиять на наше правительство.
 
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tolk (Посетители) Сегодня, 15:34
Юмористическая статья. Посмеялся от души!
 
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 kk13 (Посетители) Сегодня, 15:29
УРА!!!! Мы БОГАТАЯ СТРАНА??? Мы в 30ке уже??? Давайте поможем КНР,США и ЕВРОПЕ!!! АТАМ Қазақ айтқан ҚАЙЫР СҰРАП ПІТІР БЕРЕДІ деп!!!!
 
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 kz1990 (Посетители) Сегодня, 15:20
Мммм мы в этот список войдем? smoke Кажется в Казахстане надо порядок навести и людям помогать бедным,часто вижу ближе к концу месяца пенсионерок сидящих и просящих подать мелочи на хлеб и молоко! Инвалиды сводят концы с концами так как не все могут работать из за своих заболеваний!
 
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 FL (Посетители) Сегодня, 14:50
А че, есть еще беднее страны? shock
 
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 babe (Посетители) Сегодня, 14:25
А Казахстан не хочет помочь своим гражданам, не?
 
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 Космос (Посетители) Сегодня, 14:01
Остап Бендер даже не мечтал о таких схемах... )))))))
 
 

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