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Ученые рассказали, какие маски лучше всего защищают от коронавируса

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:28
Ученые рассказали, какие маски лучше всего защищают от коронавируса
Фото: black.mask74 / Instagram.com
Ученые из университета Дьюка (США) проверили эффективность 14 различных типов масок для снижения распространения COVID-19, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на haqqin.az.

По данным израильского издания Cursorinfo.co.il, хирургические маски сравнили с хлопковыми, респираторами №95, а также банданами, которые часто используют в качестве альтернативы.

Оказалось, что некоторые самодельные маски обеспечивают тот же уровень защиты, что и хирургические, но банданы и баффы могут фактически ухудшить ситуацию.

Исследователей интересовало, насколько эффективно каждая маска уменьшает количество респираторных капель, передаваемых во время разговора.

Маски №95, которые часто используют медработники, лучше всего помогали задержать капли во время обычной речи.

Хорошими средствами оказались трехслойные хирургические и хлопковые маски, которые можно сделать дома.

А вот банданы и вязаные повязки для лица, хотя и могут выглядеть оригинально, не обеспечивают надлежащей защиты.

Шейные баффы, которые часто носят бегуны, были наименее эффективны. Они разбивали капли на мелкие частицы, позволяя им легче соскальзывать со сторон покрытия и дольше оставаться в воздухе.


Источник: newtimes.kz
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