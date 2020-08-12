Ученые рассказали, какие маски лучше всего защищают от коронавируса

Ученые из университета Дьюка (США) проверили эффективность 14 различных типов масок для снижения распространения COVID-19, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на haqqin.az.



По данным израильского издания Cursorinfo.co.il, хирургические маски сравнили с хлопковыми, респираторами №95, а также банданами, которые часто используют в качестве альтернативы.



Оказалось, что некоторые самодельные маски обеспечивают тот же уровень защиты, что и хирургические, но банданы и баффы могут фактически ухудшить ситуацию.



Исследователей интересовало, насколько эффективно каждая маска уменьшает количество респираторных капель, передаваемых во время разговора.



Маски №95, которые часто используют медработники, лучше всего помогали задержать капли во время обычной речи.



Хорошими средствами оказались трехслойные хирургические и хлопковые маски, которые можно сделать дома.



А вот банданы и вязаные повязки для лица, хотя и могут выглядеть оригинально, не обеспечивают надлежащей защиты.



Шейные баффы, которые часто носят бегуны, были наименее эффективны. Они разбивали капли на мелкие частицы, позволяя им легче соскальзывать со сторон покрытия и дольше оставаться в воздухе.