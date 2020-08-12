«Эйр Астана» возобновляет полёты в Дубай

Об этом говорится на сайте авиакомпании



«Прямые рейсы «Эйр Астаны» из Алматы в Дубай возобновляются с 17 августа 2020 г. с тремя рейсами в неделю по понедельникам, средам и субботам», - указано в сообщении.



Стоимость билетов начинается от 150 тыс. тенге в эконом-классе (базовый безбагажный тариф).



Отметим, что официальных сообщений о возобновлении авиасообщения между странами пока не было.



Авиакомпания также опубликовала требования для въезда в ОАЭ как для посетителей, так и для имеющих вид на жительство:



1. Обязательный ПЦР-тест (действует в течение 96 часов) с отрицательным результатом.



Все пассажиры, прибывающие в Дубай, должны иметь справку ПЦР с отрицательным результатом (на английском или арабском). Данное требование распространяется на всех граждан ОАЭ, резидентов, туристов, а также пассажиров, путешествующих транзитом. Дети до 12 лет и пассажиры со средней или тяжелой степенью инвалидности освобождаются от этого теста.



Пассажир должен будет пройти еще один тест ПЦР на COVID-19 по прибытию в аэропорт и должен оставаться дома, пока не будет опубликован результат теста. Если результат теста положительный, пассажир должен быть изолирован и следовать рекомендациям Управления здравоохранения Дубая.



2. Скачать приложение COVID-19 – DXB Smart и заполнить форму декларации о здоровье и форму карантинного обязательства.



Все пассажиры, прибывающие в Дубай, включая транзитных пассажиров, должны заполнить форму декларации о состоянии здоровья перед вылетом, чтобы убедиться, что у путешественника нет никаких симптомов.



Пассажирам также необходимо заполнить форму карантинного обязательства (о покрытии всех расходов на карантин и лечение), выданную на борту, если Дубай является конечным пунктом назначения, и передать эту форму персоналу Управления здравоохранения Дубая по прибытию.



3. Обязательное медицинское страхование



Пассажир должен иметь медицинскую страховку, действительную для использования в ОАЭ и покрывающую расходы на случай положительного результата теста на Covid-19. Это требование распространяется на всех граждан ОАЭ, резидентов, туристов, пассажиров, прибывающих в или путешествующих транзитом через Дубай.



Пассажиры, прибывающие из ОАЭ, должны будут сдать ПЦР-тест в течение 48 часов после прилёта либо самоизолироваться на 14-дневный домашний карантин. Если у вас есть действующая справка с отрицательным результатом ПЦР, проходить его повторно в Казахстане не нужно.