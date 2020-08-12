Африканская чума свиней стихийно распространяется в приграничном с РК регионе России

Африканская чума свиней (АЧС) стихийно распространяется в приграничном с Казахстаном регионе России, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Челябинской области РФ.



«В июле-августе 2020 года на территории Самарской области было зафиксировано 42 случая АЧС. Неблагополучными объявлено 10 муниципальных образований данного региона. Только за первые дни августа АЧС выявлена в семи личных подсобных хозяйствах (ЛПХ). Всего с начала года в ЛПХ Самарской области зарегистрировано 52 очага АЧС. На территории субъекта идет стихийное распространение данного заболевания», - говорится в распространенном в среду сообщении.



Отмечается, что опасность приходит, прежде всего, от диких кабанов.



«Естественные переносчики смертельно опасного (для животных!) вируса любят мигрировать», - отмечают в Челябинском Россельхознадзоре, рекомендуя местным фермерам перевести свиней в ЛПХ на безвыгульное содержание и соблюдать иные меры безопасности.



«От границ Самарской области до границ Челябинской области чуть более 500 км. Потому существует реальная опасность заноса инфекции, и нужно сделать все, чтобы чума не добралась до южноуральских свинок. Напомним, что на территории нашей области содержится почти миллион «пятачков». Большая часть их – на промышленных предприятиях, где строго соблюдают меры предосторожности, начиная от запрета сотрудникам содержать свиней в собственных подсобных хозяйствах. Потому, вероятнее всего, опасность АЧС может представлять свиньям, проживающим в частном секторе», - сказано в сообщении.



В Россельхознадзоре дали следующие рекомендации: «ввоз животных осуществлять только по согласованию с ветслужбой, животных держать в загоне и не допускать их контакта с вольными животными, кормить только термически обработанным кормом, для ухода за свиньями использовать отдельную одежду и обувь (чтобы случайно из леса, как говорится, на себе не принести вирус АЧС, оставленный диким кабаном), не кормить свинок, которые всеядны, дикорастущими ягодами, грибами, остатками дичи».



«В случае вспышки чумы свиньи отчуждаются (даже еще не заболевшие) и уничтожаются со всеми мерами предосторожности (умерщвляются и сжигаются), регион (или район) получает статус неблагополучного и не имеет права торговать продукцией из свинины и живыми свиньями. В радиусе 5 км от очага АЧС ветеринары обязаны произвести полную ликвидацию всего свинопоголовья», - уточнили в российском ведомстве.



Африканская чума свиней – заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.



Отметим, что Самарская область граничит с Западно-Казахстанской областью.