С 17 августа Казахстан поэтапно возобновляет международные перелёты

Рейсы и продажа билетов будут осуществляться в соответствии с опубликованным на сайтах авиакомпаний расписанием.
Казахстанцы смогут улететь в Россию, Украину, Беларусь, Египет, Германию, Нидерланды и ОАЭ уже 17 августа, сообщает zakon.kz.
В соответствии с решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан от 11 августа 2020 года, с учетом рекомендаций Министерства здравоохранения РК, уровня эпидемиологической обстановки согласно карте Всемирной организации здравоохранения, с 17 августа 2020 года поэтапно возобновляются международные полеты в Объединенные Арабские Эмираты, Республику Беларусь, Германию, Нидерланды, Египет, Украину и Российскую Федерацию, - говорится в сообщении МИИР РК.
Министерством совместно с авиационными властями вышеуказанных стран предварительно проработан вопрос возобновления регулярных пассажирских рейсов. Так, указанные страны поддерживают возобновление полетов с Казахстаном с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований (термометрия, социальное дистанцирование, масочный режим, ПЦР тестирование).
При этом, необходимо отметить, что для выполнения полетов в Россию требуется разрешение с российской стороны.
Количество рейсов по международным маршрутам будет выполняться на основе действующих межправительственных соглашений о воздушном сообщении и в зависимости от коммерческой загрузки воздушных судов на каждом маршруте.
Рейсы и продажа билетов будут осуществляться в соответствии с опубликованным на сайтах авиакомпаний расписанием по мере снятия ограничений на перемещение граждан через государственные границы с вышеуказанными странами и улучшения эпидемиологической обстановки в условиях повышенных мер санитарной безопасности, установленных Казахстаном и соответствующими странами.
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