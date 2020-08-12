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С 17 августа Казахстан поэтапно возобновляет международные перелёты

Просмотров:1242 Опубликовано: Сегодня, 17:07
С 17 августа Казахстан поэтапно возобновляет международные перелёты
Фото : 24.kz
Рейсы и продажа билетов будут осуществляться в соответствии с опубликованным на сайтах авиакомпаний расписанием.

Казахстанцы смогут улететь в Россию, Украину, Беларусь, Египет, Германию, Нидерланды и ОАЭ уже 17 августа, сообщает zakon.kz.

В соответствии с решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан от 11 августа 2020 года, с учетом рекомендаций Министерства здравоохранения РК, уровня эпидемиологической обстановки согласно карте Всемирной организации здравоохранения, с 17 августа 2020 года поэтапно возобновляются международные полеты в Объединенные Арабские Эмираты, Республику Беларусь, Германию, Нидерланды, Египет, Украину и Российскую Федерацию, - говорится в сообщении МИИР РК.

Министерством совместно с авиационными властями вышеуказанных стран предварительно проработан вопрос возобновления регулярных пассажирских рейсов. Так, указанные страны поддерживают возобновление полетов с Казахстаном с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований (термометрия, социальное дистанцирование, масочный режим, ПЦР тестирование).

При этом, необходимо отметить, что для выполнения полетов в Россию требуется разрешение с российской стороны.

Количество рейсов по международным маршрутам будет выполняться на основе действующих межправительственных соглашений о воздушном сообщении и в зависимости от коммерческой загрузки воздушных судов на каждом маршруте.

Рейсы и продажа билетов будут осуществляться в соответствии с опубликованным на сайтах авиакомпаний расписанием по мере снятия ограничений на перемещение граждан через государственные границы с вышеуказанными странами и улучшения эпидемиологической обстановки в условиях повышенных мер санитарной безопасности, установленных Казахстаном и соответствующими странами.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 4 )

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serg3132 (Посетители) Сегодня, 22:38
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  • babe
 х-фактор (Посетители) Сегодня, 22:21
Это, что за политика двойных стандартов такая , по всему Казахстану стараются ужесточить правила по карантину, а тут пожалуйста с 17 августа день международных открытых дверей. Добро пожаловать и коронавирус и новые разновидности пневмонии. Сама Беларусь, Россия, Турция, ОАЭ отменили все свои полёты в Казахстан до сентября-октября ориентировочно. И тут раз такое вылетайте air Astana, а на чём обратно прилетите никого не волнует. Да сейчас после оглашения на весь мир властями Казахстана, о том, что у нас свирепстсвует,чуть ли не самый страшный новый вид коронавирусной пневмонии, так теперь от Казахстана все и шарахаются да и Россия отменила все свои рейсы сюда до определенного времени. Интересно просто девки пляшут Турция вообще всех тех казахстанских туристов кто до этого смог вылететь на отдых в Анталью обратно всех депортировало власти Турции запретили все вылеты из Казахстана.
 
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babe (Посетители) Сегодня, 20:20
Bass66,
Разрешение для тех кто летит в Россию!
Есть определенный перечень тех кто сейчас может пересекать границу , направляясь в РФ.
 
-1
  • babe
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  • mer
 Bass66 (Посетители) Сегодня, 17:57
При этом, необходимо отметить, что для выполнения полетов в Россию требуется разрешение с российской стороны.

То есть это пока только Казахстан решил, а Россия еще об этом не знает?!
 
 

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