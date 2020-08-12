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Казахстан обсудит закуп вакцины у России

Просмотров:524 Опубликовано: Сегодня, 18:29
Казахстан обсудит закуп вакцины у России
Фото tengrinews.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту России Владимиру Путину по случаю регистрации первой в мире вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

"Данное событие подтверждает высокий потенциал и авторитет российской науки, а также ведущую роль России в борьбе с этой глобальной угрозой. Благодарны Вам за неизменную поддержку Казахстана в это сложное для всего мира время, в том числе за направление гуманитарной помощи и врачей, внесших весомый вклад в улучшение санитарно-эпидемиологической ситуации в нашей стране", - сообщил Президент Казахстана.

Отмечается, что Касым-Жомарт Токаев высоко оценил эффективное взаимодействие Казахстана и России в данной сфере.

"Во второй половине августа в Москву направится правительственная делегация для обсуждения вопросов закупа российской вакцины", - информировал Глава государства.

Ранее в Министерстве здравоохранения заявили, что Казахстан не будет закупать вакцину от COVID-19 до завершения всех этапов клинических испытаний.

"Вакцины от коронавирусной инфекции будут приобретены только тогда, когда они пройдут все соответствующие международные сертификации. Наши эксперты говорят, что лучшие лаборатории только на третьей стадии (разработки вакцины. - Прим.), а есть еще и четвертая стадия, но ее еще никто не прошел. Только после этапа пройдет международная сертификация, какая это будет страна и какая лаборатория - неизвестно. Все в ожидании", - сказал официальный представитель Минздрава Багдат Коджахметов.

11 августа Россия объявила о регистрации вакцины от COVID-19. Об этом заявил президент страны Владимир Путин. Он сказал, что вакцина, разработанная московским институтом имени Гамалеи, совершенно безопасна и уже была введена одной из его дочерей.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 4 )

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  • mer
 х-фактор (Посетители) Сегодня, 22:06
Вот пусть само правительство и сделает себе и своим родственникам эти самые прививки волшебной аля вакцины. Мы им не подопытные кролики.Пусть Путин и его компания там у себя сначала на себе испытают, а потом уже предлагают, а то до сих пор не до конца апробировааная вакцина от которой сами россияне шарахаются в разные стороны.
 
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Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 21:14
Зачем теперь вакцина? После пожара не нужна.
 
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  • Lelik72
  • Ну Ну
  • Salva_mia
 mer (Посетители) Сегодня, 20:09
Все говорят,для того чтобы сделать нормальную безопасную вакцину,нужно 1.5-2 года минимум,это испытания сначала на животных,потом на людях,но самое главное,для выявления всех побочек важно время,а это не пол года. Так что можите представить себя кроликами,мышками,если согласитесь на эту вакцину. Самая лучшая вакцина , это собственный иммунитет после этой болезни.
 
-3
  • babe
  • Salva_mia
  • Космос
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  • mer
  • Lelik72
  • Daulet201999
 Multiverse (Посетители) Сегодня, 20:08
Судя по прочим источникам (не духовноСкрепным), Россия понты колотит хвастаясь вакциной, которая не прошла даже свои российские стандарты при производстве!
 
 

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