Обучающимся за рубежом студентам предложили перевод в казахстанские вузы

Процедура перевода по инициативе министерства образования Казахстана будет проходить по облегченной процедуре.



НУР-СУЛТАН, 12 авг – Sputnik. Министерство образования и науки Казахстана готово оказать содействие студентам, обучающимся за рубежом, по переводу в казахстанские вузы.



Воспользоваться облегченной процедурой перевода смогут казахстанские студенты, которые учатся за пределами республики и из-за пандемии коронавируса не могут продолжить свое обучение в другой стране.



"Большинство зарубежных вузов перешли на дистанционную форму обучения, однако часть вузов не может предоставить услуги по дистанционному обучению. Студентам, которые не могут выехать из страны для продолжения обучения по не зависящим от них причинам, помогут с переводом в отечественные вузы по их желанию", - сообщили в пресс-службе министерства образования и науки.



Для перевода в отечественный вуз студентам достаточно будет обратиться в виртуальную приемную комиссию выбранного вуза. Заявление о переводе оформляется в онлайн-режиме.



Получить консультацию студенты смогут по номеру горячей линии по номеру – 8 7172 74-16-24 по будням с 9:30 до 18:30.



Отметим, что из-за пандемии коронавируса большинство казахстанских студентов, обучающихся за рубежом, были вынуждены вернутся домой. Многие продолжили обучение в онлайн режиме.



В Казахстане учебный год в школах, колледжах и вузах с первого сентября также будет проходить в дистанционном формате.

